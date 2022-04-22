Орловцам предложили купить арестованное имущество на ГИС «Торги»

Жители региона получили возможность принять участие в пилотном проекте.

Территориальное управление Росимущества по Орловской области известило о старте продаж арестованного имущества должников с использованием государственной информационной системы «Торги». Официально старт этого пилотного проекта был дан 1 апреля 2022 года. За первую же неделю на ГИС «Торги» было размещено более 280 лотов по продаже имущества должников, арестованного приставами в рамках исполнительных производств.

«Пилотный проект подразумевает публикацию информационных извещений о торгах по продаже арестованного имущества, реализуемого с привлечением электронных торговых площадок, — пояснили в ТУ Росимущества. — Сведения о торгах вносятся в ГИС «Торги» (новая версия сайта www.torgi.gov.ru) с последующим взаимным автоматическим обменом информации о торгах между ГИС «Торги» и электронными торговыми площадками».

В список утвержденных электронных площадок включены АО «Российский аукционный дом», АО «Сбербанк — Автоматизированная система торгов», ООО «РТС — тендер», АО «ТЭК — Торг», АО «Единая электронная торговая площадка», АО «Электронные торговые системы», ООО «Электронная торговая площадка ГПБ» и АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан». Операторы перечисленных электронных площадок включены в перечень, утвержденный распоряжением правительства РФ.

К слову, по данным управления ФССП России по Орловской области, в 2021 году судебными приставами региона в рамках исполнительных производств было составлено 2915 актов о наложении ареста (описи имущества), что на 0,9 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года. В торгующую организацию было передано на реализацию имущество должников на общую сумму 340,174 миллиона рублей. С учетом остатка предыдущего года, который составлял 353,953 миллиона, в целом на реализации в прошлом году находилось имущество орловских должников на 694,127 миллиона рублей.

Согласно статистике, сумма денежных средств, полученных от принудительной реализации имущества, составила 36,516 миллиона рублей, что составляет 5 процентов от общей стоимости имущества, переданного на реализацию. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года сумма денежных средств, полученных от принудительной реализации имущества, увеличилась на 61 тысячу рублей. В связи с отсутствием покупательского спроса в 2021 году было возвращено с реализации имущество на сумму 292,1 миллиона, что составляет 42 процента от общей стоимости имущества, переданного на реализацию. Взыскателям в счет погашения задолженности по исполнительным документам было передано нереализованное имущество на общую сумму 87,719 миллиона рублей, что на 18,528 миллиона рублей превысило показатель 2020 года.

ИА «Орелград»