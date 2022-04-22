Орловчанка не стала платить штраф за кражу чемодана

22.4.2022 | 8:00 Закон и порядок, Новости

Суд заменил девушке наказание в виде штрафа обязательными работами.

Как пояснили в пресс-службе Орловского районного суда,  представление о замене штрафа осужденной гражданке иным видом наказания подал судебный пристав. Он указал, что девушка ранее была осуждена тем же судом в рамках уголовного процесса. Ее признали виновной  в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. Было установлено, что девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совместно со своей подругой залезла в чужую квартиру.

Подруги украли из чужого жилища чемодан, комплекты постельного белья, личные вещи, посуду и сувенирную продукцию на общую сумму 10,5 тысячи рублей. За содеянное героине этого повествования было назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Более того, суд учел ее тяжелое материальное положение и разрешил уплатить штраф в рассрочку на четыре года. Ежемесячная выплата была установлена в размере 883 рубля 33 копейки.

Однако даже эту незначительную сумму осужденная выплачивала нерегулярно, а затем и вовсе прекратила платить. На момент обращения пристава с представлением в суд остаток задолженности составлял 19,2 тысячи рублей. В результате девушку признали злостно уклоняющейся от уплаты штрафа. Назначенное ей ранее наказание в виде штрафа теперь   заменено на 28 часов обязательных работ. Постановление суда еще не вступило в законную силу, осужденная при желании может его обжаловать.

ИА «Орелград»

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