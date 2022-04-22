Прибалтика активно закупает корма на Орловщине

Орловская область вдвое нарастила экспорт подконтрольной госветнадзору продукции.

Как сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора, в текущем году уже в 2 раза превышен прошлогодний объем животноводческой продукции, отправленной в другие страны с территории Орловской области. В ведомстве уточнили, что на экспорт регион отправил более 10 тысяч тонн таких грузов, причем вся эта продукция была произведена орловскими предприятиями. Грузы отправлялись за рубеж как напрямую, так и методом непрямого экспорта, то есть транзитом через регионы, в которых располагаются крупные логистические центры.

«Так, получателями субпродуктов свиных и кишечного сырья стал Гонконг, — рассказали в ТУ Россельхознадзора. — Мясная и молочная продукция поставлялась в Абхазию, Азербайджан, Грузию, Монголию, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Армению, ДНР и ЛНР. Корма и кормовые добавки экспортировались в страны Европейского союза (Литву и Латвию)».

Всего в этом году в страны дальнего и ближнего зарубежья из Орловской области отправлено 9 тысяч тонн кормов и кормовых добавок, более 500 тонн мяса и мясной продукции и свыше 150 тонн молочной продукции. В ТУ Россельхознадзора заверили, что вся эта продукция соответствовала требованиям стран-получателей, а ее качество и безопасность подтверждены протоколами испытаний, проведенных федеральными аккредитованными лабораториями.

ИА «Орелград»