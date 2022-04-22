Производство бумаги потянуло за собой орловскую экономику

В Орловской области названы главные драйверы экономического роста.

Индекс промышленного производства в Орловской области по итогам 2021 года составил 111,6 процента. Такие данные привело правительство региона. Увеличение показателей наблюдалось в трех секторах: «Обрабатывающие производства» (110,6 процента), «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (113,6 процента) и «Водоснабжение и водоотведение, утилизация отходов и ликвидация загрязнений» (143,2 процента).

По данным правительства, основным драйвером роста индекса промышленного производства является производство бумаги и бумажных изделий, показавшее по итогам минувшего года рост в 158,3 процента. Далее следуют производство текстильных изделий (139,7 процента), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (136,5 процента), напитков (130,2 процента), машин и оборудования (119,7 процента), а также пищевых продуктов (112 процентов). Объем отгрузки в промышленности за 2021 год составил 183,6 миллиарда рублей, что составило 123,3 процента к уровню 2020 года.

Напомним, что после начала военной спецоперации России на Украине и введения западными странами санкций в нашей стране был отмечен рост цен на бумагу, в особенности офисную. Ранее глава Орловского УФАС России Андрей Кирьянов затронул тему бумаги в своем выступлении, посвященном обсуждению правоприменительной практики этого ведомства по итогам первого квартала 2022 года. Он сообщил, что ФАС проверяет обоснованность роста цен на бумагу. На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию.

«При выявлении нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры реагирования», — заверил глава Орловского УФАС. По данным Минпромторга России, отечественные производители полностью закрывают потребности внутреннего рынка бумаги, поэтому дефицита этой продукции не ожидается. Также специалисты прогнозировали, что во второй половине апреля ситуация с ростом цен должна быть стабилизирована. Орловским управлением также проводятся проверочные мероприятия в данном направлении. Так, была запрошена у участников рынка информация, и уже первоначальный анализ указал на значительный рост цен на бумагу. Андрей Кирьянов заверил тогда, что по итогам анализа будут сделаны соответствующие выводы, а при наличии признаков нарушений будут приняты меры антимонопольного или прокурорского реагирования.

ИА «Орелград»