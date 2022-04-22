В Орле резерв чиновников сформируют по новым правилам

Новый порядок формирования резерва управленцев утвердил губернатор.

Губернатор Андрей Клычков обновил порядок формирования, ведения и подготовки резерва управленческих кадров Орловской области. В первой редакции эти правила были утверждены еще в 2008 году и с тех пор морально устарели. Согласно обновленным правилам, резерв представляет собой группу граждан, соответствующих квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской области. Эти граждане должны обладать необходимыми профессиональными и личностными качествами для назначения на руководящие должности.

По сути, резерв представляет собой довольно длинную очередь из тех, кто потенциально может устроиться на работу в профильные департаменты областной администрации, Избирательную комиссию Орловской области, администрацию губернатора и правительства, аппарат Орловского облсовета народных депутатов и другие местные органы власти. Кстати, на текущий момент в основной резерв управленцев включено 178 человек. Кроме того, 35 человек включено в список молодежного резерва управленческих кадров Орловской области. Еще 8 человек насчитывает список резерва управленческих кадров для замещения должностей руководителей государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Орловской области.

Основные задачи резерва: своевременное обеспечение органов государственной власти Орловской области квалифицированными кадрами, а также обеспечение непрерывности и преемственности во всех сферах управления. Согласно новым правилам, формирование, ведение и подготовка резерва основаны на таких принципах, как законность, доступность информации о резерве, добровольность включения в него, персональная ответственность руководителей за обоснованность предложений о включении лиц в резерв и за создание условий для профессионального роста этих людей.

Новые правила обещают соискателям единство основных требований, предъявляемых к кандидатам на включение в резерв, и объективность оценки кандидатов на включение в резерв. Каждый из органов власти, организаций и учреждений вправе предлагать для рассмотрения на включение в резерв на конкретную должность не более двух кандидатур. Что касается требований к соискателям, то они таковы: гражданство РФ; возраст до 65 лет; наличие высшего образования, соответствующего направлению деятельности по должности; отсутствие факта увольнения по инициативе представителя нанимателя (работодателя), за исключением случаев сокращения должностей и увольнения в связи с ликвидацией организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем.

ИА «Орелград»