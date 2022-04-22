В Орловской области импортозамещение набирает крупные обороты

Совместное мероприятие областного департамента промышленности и торговли с торгово-промышленной палатой (ТПП) Орловской области под названием «Биржа контактов для производственных предприятий региона» состоялось сегодня, 21 апреля, в здании фундаментальной библиотеки ОГУ им. И.С. Тургенева.

В нем приняли участие около 80 человек, промышленники, представители, топ-менеджеры «Ростсельмаша» и тульской компании «Сплав». Наряду с Корпорацией развития Орловской области на «Бирже» присутствовали представители всех региональных институтов развития.

Особую значимость мероприятия в сегодняшних реалиях отметил в своем приветственном слове к участникам Вадим Тарасов, заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам. В частности, он сказал:

«Сегодня в условиях, когда рядом зарубежных государств необоснованно вводятся экономические санкции в отношении Российской Федерации, тема развития делового сотрудничества в промышленной сфере, формирования новых направлений кооперации получает первостепенное, приоритетное значение. Сегодня вопросы развития кооперации и субконтрактации тесно связаны с развитием импортозамещения, необходимостью быстрой организации производства отечественных аналогов иностранных изделий поставки которых в данный момент приостановлены. Сложившаяся ситуация с ограничением поставок импортных изделий и комплектующих, безусловно, ставит перед нашими производителями сложные задачи, но при их решении наша промышленность и экономика в целом получат новый, качественный импульс развития»

Заместитель губернатора поделился, что в промышленной сфере Орловской области есть примеры успешного развития производственной кооперации и импортозамещения. К примеру, предприятие «Дорагромаш» освоило производство запасных частей для импортной сельскохозяйственной техники, «Протон» наладил производство частотных преобразователей для насосов, выпускаемых «Ливгидромашем». Он подчеркнул, что такую положительную практику необходимо развивать. И поэтому сегодняшняя «Биржа контактов» ставит перед собой задачи по расширению деловых контактов между предприятиями промышленности как на региональном, так и на межрегиональном уровнях.

Мероприятие проходило в максимально интерактивном формате. Была проведена закупочная сессия поставщиков, произошел обмен контактами в формате «спид-дейтинг», то есть быстрых встреч, а также обмен деловой информацией в формате «би ту би» (бизнес для бизнеса) между компаниями. Было много свободного общения, на ходу зарождались бизнес-проекты.

Суть сегодняшнего мероприятия точно отразили в своих комментариях организаторы и участники:

Максим Петров, руководитель Департамента промышленности и торговли Орловской области: «Сегодня у нас подведение промежуточных итогов работы нашей онлайн — платформы для производителей Орловской области. Это та структура, которая была создана по поручению губернатора Орловской области для того, чтобы в ситуации внешней нестабильности наладить внутренние новые кооперационные цепочки, помочь нашим предприятиям найти сырье, материалы и соисполнителей для различных заказов. То есть это механизм, который позволяет не останавливаться, наращивать обороты. Онлайн — платформа работает постоянно. Ее курирует сотрудник ТПП Орловской области и мы планируем, что раз в полгода минимум мы будем проводить мероприятия в офлайн, как сегодня. Что дает такой формат общения? Во-первых, предприятия могут наладить кооперационные связи друг с другом, во – вторых, получить заявки от закупщиков — крупнейших предприятий, чьи представители присутствуют сегодня в Орле. То есть, если у предприятия «просел» какой-то объем реализации из-за того, что те или иные контракты по тем или иным причинам не работают, то теперь мы привели новых заказчиков для того, чтобы наши предприятия нашли себе новый рынок сбыта. Как сказал Вадим Тарасов, открывая сегодняшнее мероприятия, «Биржа контактов», онлайн -платформа – это элементы системы помощи промышленным предприятиям региона от Правительства Орловской области. Помимо такого рода формата взаимодействия, также предоставляются субсидии, займы и другие меры поддержки. Отдельно хотелось бы остановиться на реализации национального проекта. Даже в сегодняшней ситуации, когда очень сложно длительное планирование, многие предприятия проходят через нацпроекты, внедряют методики бережливого производства и высвобождают свой внутренний ресурс. Вчера мы подводили итоги внедрения бережливого производства на предприятии «Параллель». Это производитель метизной продукции. Всего за полгода предприятие смогло высвободить 12 миллионов рублей скрытых резервов. Это деньги, которые раньше были заморожены в сырье и направить на собственное развитие. И самое главное, без рубля вложений в покупку нового оборудования предприятие увеличило выпуск, к примеру, шайб почти в три раза. Все подобные мероприятия Правительство Орловской области будет проводить и впредь. Примечательно, что на сегодняшний день нашими предприятиями налажено более 20 перспективных контактов, что, безусловно, приведет их к увеличению выручки, доходов сотрудников и к созданию новых рабочих мест».

Светлана Ковалева, руководитель Торгово-промышленной палаты Орловской области: «Сегодня у нас прошла «Биржа контактов». Я уверена, что каждый, кто пришел на это мероприятие, ушел как минимум с десятью полезными, «живыми», просто «огненными» контактами. Сейчас в значительной степени прерваны кооперационные цепочки. Есть предприятия, которые предпочитали работать с зарубежными поставщиками. Сейчас они стоят перед выбором, что нужно выбирать из своих. И мы как раз дали эту возможность. Я пять лет работаю в ТПП и сталкиваюсь с тем, что предприятия могут располагаться на соседних улицах, но друг о друге не знать. У нас, образно выражаясь, сегодня было некое «перекрестное опыление». Я уверена, что такие мероприятия надо проводить на постоянной основе. Причем, приглашать не только производственные предприятия, но и из сферы услуг, и из сельского хозяйства. То есть делать перекрестные истории для того, чтобы орловские бизнесмены развивались и помогали друг другу укрепляться. Чтобы кооперационные цепочки внутри региона удлинялись. У нас сегодня были две крупные компании, закупщики, партнеры, Ростсельмаш и Сплав. Мы для них тоже подобрали индивидуальный трафик, который позволит усилить нашу промышленность с помощью их заказов».

Вадим Максимов, директор предприятия «Дорагромаш», производство сельскохозяйственной техники. «Сегодняшнее мероприятие дало нам очень много нового. Мы пообщались с потенциальными заказчиками, познакомились с представителями других предприятий Орловской области и соседних областей, узнали больше об их производственном потенциале. Сейчас очень важна программа импортозамещения. Мы-то по ней работаем еще с 2012 года. Эта тема нам хорошо знакома. Сейчас областной департамент промышленности и торговли оказывает нам большое содействие в организации новых электронных площадок для размещения нашей продукции. Это существенная поддержка».

Константин Реснов, руководитель департамента продаж по РФ компании «Ростсельмаш»: «В рамках сегодняшнего мероприятия, которое проводится под эгидой Правительства Орловской области, мы встретились с орловскими поставщиками различного оборудования. Заранее мы предоставили информацию о том, что необходимо нам как крупнейшему производителю сельхозтехники в России. И сейчас мы в процессе общения и получения информации о том, какое из орловских предприятий что нам может поставить, в каких объемах, в какие сроки. Уверен, что сегодняшнее мероприятие положительно скажется на работе с этими компаниями. Мы в дальнейшем будем такую платформу, конечно же использовать для работы с различными компаниями».