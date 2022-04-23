Фонд ЖКХ поймал орловских чиновников на недостоверных отчетах

В Москву из Орла отправляли цифры, не соответствующие реальным сведениям.

Фонд содействия реформированию ЖКХ подвел результаты контрольных мероприятий, проведенных в первом квартале текущего года в различных субъектах Российской Федерации. Как уточняет департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ, контроль осуществляется за огромными средствами, которые государство направляет регионам на реализацию адресных программ. Он необходим, учитывая не только объемы перечисляемых средств, но и социальную значимость региональных программ и проектов.

В связи со снятием ряда ограничительных мер, введенных ранее из-за пандемии, в текущем году Фонд ЖКХ возобновил проведение выездных проверок. Всего в первом квартале 2022 года было проведено 24 контрольных мероприятия в 22 регионах, в рамках которых на территории 61 муниципального образования были осмотрены 115 многоквартирных домов, 21 лифт, а также проверен ход реализации 9 проектов и 22 объектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

В отчете перечислены нарушения, выявленные в разных регионах. В список угодила и Орловская область. Как пояснили в Фонде ЖКХ, одной из главных задач, выполняемых в ходе контрольных мероприятий, является проверка достоверности информации, содержащейся в отчетности субъектов РФ. В текущем году факты предоставления в госкорпорацию сведений о ходе реализации программ переселения, не соответствующих фактической ситуации, были выявлены в Омской и Орловской областях. Впрочем, пока орловских чиновников за искажение данных наказывать не будут, но чуть позже им, вероятно, придется понести ответственность.

«С учетом введенного Фондом ЖКХ по согласованию с Минстроем России моратория на предъявление регионам требований об уплате штрафных санкций до 1 января 2023 года, рассмотрение вопросов о применении штрафов за предоставление недостоверной отчетности отложено до указанной даты, — поясняет департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ. — В целях устранения нарушений и замечаний высшим должностным лицам указанных регионов в составе отчетов о результатах проверок даны комплексные рекомендации, направленные на усиление контроля за ходом реализации программ и проектов, а также за достоверностью сведений, представляемых в Фонд ЖКХ. Для принятия мер реагирования копии отчетов направлены в региональные прокуратуры и контрольно-счетные палаты регионов».

Ранее Фонд ЖКХ озвучил данные о реализации в Орловской области мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Причем это были данные, переданные в госкорпорацию правительством региона. О том, насколько они соответствуют действительности, теперь можно только гадать. Согласно им, в регионе существует потребность в приобретении квартир по сложившейся рыночной стоимости. В 2022 году планируется приобрести не менее 160 жилых помещений.

Всего в рамках этапа 2022-2023 годов программы на территории города Орла планируется расселить 11,72 тысячи квадратных метров аварийного жилья, в котором проживают 729 человек. Соответствующая заявка была одобрена правлением Фонда содействия реформированию ЖКХ 11 марта текущего года. Орловской области на реализацию указанных мероприятий из средств госкорпорации решили направить 659,89 миллиона рублей. Софинансирование за счет средств областного и местного бюджетов составит не менее 46,84 миллиона рублей.

«По информации правительства Орловской области, аванс в размере 330 миллионов рублей уже поступил в регион. Оставшиеся средства будут направлены после заключения муниципальных контактов», — констатировал Фонд ЖКХ.

ИА «Орелград»