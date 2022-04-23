Мценскую недвижимость пытались приватизировать 20 раз за год

План приватизации муниципального имущества удалось выполнить только наполовину.

Администрация города Мценска представила отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2021 год. Из документа следует, что планом было предусмотрено получение выручки в размере 22,542 миллиона рублей. В реальности в бюджет города поступило 11,872 миллиона рублей, то есть план был выполнен на 52,6 процента. При этом власти делали все возможное, чтобы максимально пополнить казну. Так, в течение 2021 года было организовано 27 аукционов в электронной форме и одна продажа посредством публичного предложения.

В целом в этот план было включено шесть лотов, из которых удалось продать только два. В бюджет города Мценска от реализации указанного имущества поступило 5,218 миллиона рублей. Остальные лоты не были реализованы в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. Отметим, что торги по этим шести лотам, включенным в план приватизации 2021 года, были объявлены в течение года 20 раз.

Кроме этого, в минувшем году чиновники продолжали делать попытки продать объекты, включенные в план приватизации еще 2020 года. Тогда их не удалось реализовать, а причиной тоже стало отсутствие заявок от потенциальных участников аукционов. В минувшем году положение несколько улучшилось. Так, было объявлено восемь аукционов, в ходе которых было продано два объекта. Выручка от их реализации принесла в бюджет города 6,653 миллиона рублей. Таким образом, казна заработала без малого 12 миллионов от реализации четырех лотов.

При этом властям не удалось продать здание станции юннатов, хотя торги объявлялись в прошлом году несколько раз. Казна рассчитывает выручить за него более 5,6 миллиона рублей. Без нового владельца остается пока и клуб в микрорайоне «Коммаш», цена которого на торгах составляла 4,85 миллиона рублей. Также на торги дважды безуспешно выставлялось незавершенное строительство жилого дома площадью застройки 1375,8 квадратных метра. Вместе с ним выставлялся земельный участок общей площадью 5684 квадратных метра. Возможно, потенциальных покупателей отпугивает цена лота, которая составляет 10 миллионов рублей.

ИА «Орелград»