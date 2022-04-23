Облсовет оценил действия ГУП «Медтехника» по преодолению кризиса

Региональные парламентарии отметили положительную тенденцию в работе предприятия.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов, аудитор региональной Контрольно-счетной палаты Надежда Бойцова представила на заседании парламентского комитета отчет по результатам проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГУП ОО «Медтехника». По ее словам, за 2020 год предприятием был получен положительный финансовый результат. Выручка составила почти 98 миллионов рублей, а чистая прибыль — 588 тысяч рублей. Для сравнения были приведены такие цифры: за 9 месяцев 2020 года выручка ГУПа составила без малого 35 миллионов рублей, а убыток на тот момент превышал 2 миллиона. Спустя ровно год, то есть по итогам 9 месяцев 2021-го, выручка составила уже почти 103 миллиона рублей, то есть она выросла втрое. А чистая прибыль увеличилась примерно в 7 раз и превысила 3,5 миллиона рублей.

«Депутаты отметили положительную динамику в работе ГУП ОО «Медтехника» и поблагодарили нынешнего директора предприятия Вячеслава Сотникова за грамотную и эффективную работу, по результатам которой предприятие погасило имеющуюся кредиторскую задолженность и стало приносить прибыль», — отмечает пресс-служба Орловского облсовета.

Впрочем, в отчете КСП нашлось место и для «ложки дегтя». Из него следует, например, что предприятием с 2019 года производились начисления не установленных внутренним положением надбавок к должностному окладу заместителям руководителя и главным бухгалтерам, разовых премий с превышением предела до одного должностного оклада за год и по основаниям, не предусмотренным положением. Общая сумма таких доплат составила 734,2 тысячи рублей.

В нарушение норм коллективного договора и своего устава предприятием производилась денежная выплата на возмещение затрат работников на ежемесячный проезд в городском транспорте в твердой сумме без учета фактически понесенных работниками затрат. Необоснованные расходы за период 2019 год – 9 месяцев 2021 года составили 2,032 миллиона рублей. В отдельных случаях действия ГУП «Медтехника» при участии в электронных аукционах противоречили основной цели деятельности, которая заключается в извлечении прибыли. Также аудиторы выявили признаки нарушения Федерального закона «О защите конкуренции».

«Установлены нарушения Федерального закона «О бухгалтерском учете» и иных нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету в части ведения главной книги за 1 квартал 2020 года, инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами в 2020 году, несвоевременного отражения расходов в учете, — говорится в отчете КСП. — В нарушение Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» согласование приема на работу главного бухгалтера с департаментом здравоохранения Орловской области не производилось».

ИА «Орелград»