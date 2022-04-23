Рост преступности против детей встревожил прокуратуру

Правоохранители обсудили меры по борьбе с семейным насилием.

Как уже сообщал «Орелград», в Орле под председательством прокурора Орловской области Алексея Тимошина состоялось заседание Координационного совещания руководителей правоохранительных органов региона. Участники, среди которых были начальник регионального УФСБ Вячеслав Князьков и начальник управления Росгвардии Игорь Баранов, обсудили статистику правонарушений, совершенных в регионе в первом квартале текущего года.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, особую тревогу вызывает рост на 12 процентов преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Текущий показатель составляет 149 преступлений против 131, совершенного годом ранее. « Алексей Тимошин подчеркнул, что в работе по своевременному выявлению фактов нахождения детей в условиях, угрожающих их жизни и здоровью, требуется повышение роли участковых уполномоченных территориальных подразделений полиции», — отметили в надзорном ведомстве.

Из информации регионального управления МВД об оперативной обстановке следует, что в первом квартале текущего года в рамках мероприятий по предупреждению подростковой преступности и защите несовершеннолетних от бытового насилия была продолжена работа в формате социальных патрулей. За первые три месяца года ими было осуществлено 264 выезда, проверено 718 семей и 534 подростка. В результате было выявлено 82 административных правонарушения. В органы опеки и попечительства было направлено девять ходатайств на лишение или ограничение родительских прав, из них три уже удовлетворены.

«Председатель Координационного совещания — прокурор области отметил, что в данном направлении необходимо всем уполномоченным органам выстроить четкую систему взаимодействия, принять меры к активизацию совместной работы, в том числе активизировать работу в отношении лиц, подпадающих под административный надзор, выявлению и пресечению преступлений превентивной направленности», — резюмируют в пресс-службе прокуратуры региона.

ИА «Орелград»