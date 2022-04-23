Школы и детсады Орла крупно задолжали за питание, свет и тепло

Ситуация потребовала вмешательства прокуратуры и депутатов облсовета.

Вопросы погашения задолженности школ и детсадов перед поставщиками были затронуты в рамках выездного заседания комитета по образованию, спорту, культуре и туризму Орловского облсовета, который провел председатель комитета Олег Кошелев. Как сообщает парламентская пресс-служба, поводом для обсуждения послужило письмо заместителя прокурора Орловской области Сергея Панкратова, поступившее в облсовет. Из него следует, что по состоянию на 28 марта текущего года кредиторская задолженность города перед предпринимателями только по организации бесплатного горячего питания школьников превышает 32 миллиона рублей. Кроме того, свыше 100 миллионов город задолжал поставщикам за питание воспитанников детсадов.

В этом году ситуация осложнилась на фоне стремительного роста цен, вызванного осложнением геополитической ситуации. Предприниматели заявили, что нормативы по стоимости питания школьников и дошколят необходимо пересмотреть в сторону увеличения. По мнению прокуратуры, «неприятие мер по сложившейся ситуации ставит под угрозу дальнейшее осуществление субъектами предпринимательства мероприятий по обеспечению питанием школьников и дошкольников города Орла».

«Начальник управления образования, спорта и физической культуры администрации города Орла Сергей Шаров отметил, что задолженность перед поставщиками питания погашена в полном объеме по февраль 2022 года — сумма составила 87,5 миллиона рублей, — сообщает пресс-служба облсовета. — Но ситуация остается сложной, так как последующие платежи за организацию питания в школах и детских садах нуждаются в доходной части бюджета города Орла, поэтому кредиторская задолженность снова начинает увеличиваться».

По его словам, с учетом возможного повышения нормативов стоимости питания недостаток бюджетных средств в этом году составит 88 миллионов рублей. Чиновник заверил, что правительство региона знает об этом. Тем временем, федеральное издание «Коммерсант» сообщило о том, что школы и детсады Орла не могут расплатиться за коммунальные услуги и охрану. По данным издания, поставщики электроэнергии и тепла, а также обеспечивающее безопасность в образовательных учреждениях охранное предприятие уже подали порядка 500 исков о взыскании долгов. Коммунальщики заявляют, что неплатежи «затрудняют ремонтные программы».

«Эксперты полагают, что кризисную ситуацию могут, как и несколько раз до этого, разрешить за счет областного бюджета, — пишет «Коммерсант». — Общая сумма взыскиваемых в судах долгов муниципальных образовательных учреждений Орла за коммунальные услуги может приближаться к 70 миллионам рублей. В частности, «Интер РАО — Орловский энергосбыт» с начала 2022 года подал к детским садам и школам города 471 иск о взыскании долгов за электроэнергию. Большинство было подано в областной арбитражный суд в апреле».

ИА «Орелград»