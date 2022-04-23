Торговцев дипломами под Орлом не нашли

Суд постановил закрыть сайт, владельцев которого установить не удалось.

Покровский районный суд Орловской области признал информацию, размещенную в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Как пояснили в пресс-службе суда, решение было принято по итогам рассмотрения административного иска, поданного районным прокурором. Внимание надзорного ведомства в ходе планового мониторинга Сети привлек ресурс, предлагавший любому желающему приобрести документы об образовании.

Доступ к такой информации являлся свободным. Она предполагала возможность покупки по приведенным на сайте расценкам дипломов о высшем образовании и дипломов колледжей и техникумов без прохождения обучения. На сайте были указаны контактные данные и приведена детальная инструкция о том, как сделать заказ и как его оплатить. Как уточнили в суде, прокуратура предпринимала меры по поиску владельцев сайта, но установить их так и не удалось. Связано это с тем, что сам сайт «базируется» за пределами нашей страны.

Из иска следовало, что информация о продаже дипломов противоречит требованиям национального законодательства. Во-первых, оно предусматривает получение дипломов только после прохождения курса обучения и при условии успешной сдачи экзаменов. Во-вторых, за изготовление, сбыт и пользование поддельными документами предусмотрена уголовная ответственность. Сам факт предложения о продаже дипломов может пошатнуть веру законопослушных граждан в закон и подтолкнуть их к совершению противоправного действия. Иск был удовлетворен: суд признал информацию запрещенной, то есть доступ к сомнительной интернет-странице должен быть заблокирован.

ИА «Орелград»