Депутаты узнали о демографических трудностях

Глава КСП рассказал в облсовете о проверке мер по поддержке многодетных семей.

Председатель Контрольно-счетной палаты Орловской области Константин Паршин выступил на заседании комитета Орловского облсовета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству. Как пояснили в пресс-службе регионального парламента, главный аудитор региона представил отчет КСП о деятельности в 2021 году. Более детально участник заседания заслушали отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Стратегический аудит реализации подпрограммы «Поддержка многодетной семьи». Проверка была плановой.

Целями указанной подпрограммы являются стимулирование увеличения количества многодетных семей, повышение рождаемости и улучшение качества жизни и престижа многодетных семей в Орловской области. Эти цели, как указала КСП, соответствуют стратегическим целям Российской Федерации, в целом ориентированным на снижение уровня бедности в стране и повышение уровня социального обеспечения. На начало 2022 года в Орловской области насчитывалось 8069 многодетных семей, что на 3,7 процента больше, чем годом ранее. Правда, аудиторы не смогли в рамках своей проверки оценить существующую динамику рождаемости и качества жизни по отношению к программным целям, так как в региональной подпрограмме не оказалось соответствующих целевых индикаторов.

В то же время статистические данные указывают на наличие стойкой тенденции снижения рождаемости (с 8562 родившихся в 2015 году до 5451 в 2021 году) в целом по Орловской области, в том числе в расчете на одну женщину (с 1,6 родившихся в 2015 году до 1,27 в 2020 году). При этом КСП подчеркивает, что ежегодно сумма расходов, предусматриваемая областным бюджетом на меры поддержки многодетных семей, возрастает. На 2022 год законом о бюджете на финансирование подпрограммы предусмотрено 435,9 миллиона рублей, что на 7,94 процента больше, чем в бюджете предыдущего года.

«Увеличение размера выделяемых бюджетных ассигнований возникает как вследствие роста числа получателей мер поддержки, так и ежегодной индексации выплат, — следует из отчета КСП. — Таким образом, реализуемые на территории Орловской области меры поддержки многодетных семей создают предпосылки для повышения рождаемости и увеличения количества многодетных семей, соответствуют стратегическим целям Орловской области и Российской Федерации. При этом отсутствие подходов адресности и нуждаемости при назначении отдельных выплат многодетным семьям снижает эффективность бюджетных расходов».

ИА «Орелград»