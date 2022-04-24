Государственный заказник создадут под Орлом

Соответствующий проект уже подготовило правительство региона.

В Орловской области будет создан государственный природный биологический заказник «Корсунский». Проект соответствующего постановления разработал областной департамент надзорной и контрольной деятельности. После завершения процедуры независимой антикоррупционной экспертизы документ будет утвержден правительством региона. Из пояснительной записки следует, что предполагаемая к созданию заказника «Корсунский» территория в Верховском районе является уникальным объектом, отличающимся богатством животного и растительного мира.

«Основной целью образования заказника является сохранение биологического разнообразия, воспроизводство и восстановление особо ценных видов охотничьих ресурсов, таких как лось, косуля, олень благородный, а также сохранение среды их обитания, — говорится в документе. — Планируемый заказник расположен между государственным природным комплексным заказником Орловской области «Кудияры» и государственным природным биологическим заказником Орловской области «Верховский». Через данную территорию осуществляются основные пути миграции диких животных, а также расположен лесной массив площадью 667 тысяч гектар, который относится к категории хорошей среды обитания диких животных».

Согласно данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов в 2007 году на этой территории в последний раз был учтен олень благородный – всего в количестве 17 особей. Создание заказника также продиктовано соображениями его высокой природоохранной и научной ценности, определенным эколого-просветительским значением. Заказник является особо охраняемой природной территорией, поэтому в его границах будет действовать режим особой охраны. Так, на его территории постоянно или временно запрещается любая деятельность, если она противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам. В запретный список включаются промысловая, спортивная и любительская охота, добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, и осуществление других видов пользования животным миром.

Под запретом также будут находиться сплошные рубки лесных насаждений для заготовки древесины, заготовка живицы, проведение взрывных работ, заготовка пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами для собственных нужд), сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, палеонтологических объектов, выжигание растительности, сельхозпалы, проезд и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования и другое. Наказывать будут за уничтожение или порчу установленных в заказнике предупредительных или информационных знаков — аншлагов. На территории заказника допускается лишь охота, объявленная областными властями в целях регулирования численности определенных видов диких животных, и проведение плановых биотехнических мероприятий.

ИА «Орелград»