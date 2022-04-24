 «Орелгосзаказчик» по решению суда выпустит стерлядь в Оку

Необычное дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области.

Как следует из материалов дела, иск подало Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству к субъекту Российской Федерации, то есть к Орловской области. Интересы последней в арбитраже представляло казенное учреждение «Орловский областной государственный заказчик». В качестве третьего лица выступил областной департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ.

Суд установил, что в 2018 году истец согласовал ответчику работы по строительству автомобильной дороги «Змиевка-Глазуновка» — Куракино» — деревня Поздеево» в Свердловском районе Орловской области. Одним из условий выданного заключения было проведение мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в целях компенсации ущерба в результате негативного воздействия на эти ресурсы. Говоря простым языком, строительство дороги причинило бы определенный вред Оке. В качестве компенсации этого вреда «Орелгосзаказчик» обязали выпустить в реку молодь стерляди в количестве 2023 штук. В апреле 2021 года управление Росрыболовства запросило у ответчика информацию о выполнении мероприятий по выпуску в реку малька. Оказалось, что это требование не выполнено до сих пор. Поэтому спор перекочевал в суд.

Ответчик исковые требования не признал. Согласно письму учреждения, работы по строительству автомобильной дороги были завершены в декабре 2018 года. Однако приобрести мальков на тот период времени не представлялось возможным, в связи с чем было принято решение исключить данные виды работ из проектно-сметной документации и уменьшить стоимость контракта на сумму невыполненных работ. В свою очередь, представители государственного надзорного органа представили в суде акт обследования, из которого следует, что указанная дорога пересекает четыре водотока. Следовательно, вычеркивать мальков из сметы было нельзя.

Изучив материалы этого непростого дела, судья областного арбитража Владимир Карасев решил исковое заявление Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству удовлетворить. Он обязал «Орелгосзаказчик» возместить вред, причиненный водным биологическим ресурсам Орловской области, посредством выпуска в Оку 2023 мальков стерляди в срок до 1 декабря 2022 года.

ИА «Орелград»