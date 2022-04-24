Освобождение от ареста обошлось орловцу в 300 тысяч

Мужчина погасил крупный долг, чтобы вернуть себе арестованное имущество.

В Орловской области приставы нашли подход к очередному злостному должнику по алиментам. Как пояснили в пресс-службе регионального управления ФССП России, исполнительное производство возбуждено в отношении жителя Орловского района. Ранее суд обязал его ежемесячно выплачивать на содержание своего несовершеннолетнего сына ровно четверть части всех видов заработка и иного дохода.

Однако отец оказался нерадивым, алименты выплачивал не в полном объеме. В результате у него возник долг перед сыном. Постепенно задолженность росла и недавно превысила 300 тысяч рублей. Приставы при этом не сидели, сложа руки. В ходе совершения исполнительных действий они установили, что должнику на праве собственности принадлежит недвижимость. После этого судебный пристав-исполнитель вынес постановление о наложении ареста на данное имущество.

«Данная мера принудительного исполнения повлияла на нерадивого отца, — рассказали в пресс-службе управления ФССП. — Не дожидаясь передачи имущества на реализацию, должник погасил всю сумму задолженности перед своим сыном».

Напомним, неделей ранее подобным образом «спас» свой автомобиль житель города Ливны. Его долг по алиментам составлял 65 тысяч рублей. Такую сумму он задолжал на содержание своей несовершеннолетней дочери. Приставы выяснили, что алиментщику на праве собственности принадлежит автомобиль, на который тут же был наложен арест. Не желая расстаться с автомобилем, мужчина оперативно нашел требуемую сумму и погасил задолженность по алиментам полностью.

ИА «Орелград»