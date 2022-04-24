Плащаницу Спасителя подарили орловскому храму

Подарок храму Георгия Победоносца на Прокуровке сделал неназванный предприниматель.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, неназванный орловский предприниматель подарил Плащаницу Спасителя строящемуся храму Георгия Победоносца на Прокуровке в Орле. Мецената в митрополии называют одним из прихожан этого храма. Подарок он сделал в преддверии праздника Светлого Христова Воскресения. Святыня представляет собой вышитое на полотне «изображение Иисуса Христа во гробе».

«Нашему Приходу подарили Плащаницу к празднику Пасхи, — сообщает группа храма в социальной сети «ВКонтакте». — Мы благодарим орловского предпринимателя — Р.Б. Игоря за этот дар. Да прибудет с Вами Господь!».

В митрополии же отметили, что верующие получили возможность уже в Великую Пятницу поклониться Плащанице. В этот день святыня традиционно выносится из алтаря и полагается посреди церкви. На службе Великой Субботы она обносится крестным ходом вокруг храма. Перед началом торжественного Пасхального богослужения Плащаница Спасителя вносится в алтарь и полагается на престоле.

Это не единственный подобный подарок последнего времени. Как уже рассказывал «Орелград», ранее в Свято-Успенском соборе Орла появились две новые святыни. Им молятся о российском воинстве и об умерших без покаяния. Речь идет об иконе Собора святых покровителей воинства российского и икона преподобного Паисия Великого. Как уточнили в Орловской митрополии, пожертвования на создание святынь передали две прихожанки собора.

«Все чаще верующие приходят в Успенский собор помолиться перед иконой Собора святых покровителей воинства российского, — сообщил информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. — За киотом можно заметить множество записок о здравии российских военных, задействованных в спецоперации на Украине, о наших солдатах, проходящих лечение в госпиталях, а также о тех, кто попал в плен».

ИА «Орелград»