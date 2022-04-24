Школьники из ДНР и Украины написали итоговое сочинение в Орле

Выпускники из сопредельных государств получат допуск к экзаменам.

Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования, школьники из ДНР и Украины в Орле впервые написали итоговое сочинение для допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА). Испытание прошли восемь учеников. К ним присоединились девять орловских выпускников, которые на предыдущем испытании получили неудовлетворительный результат или не явились на написание по уважительным причинам в основной срок.

«Школьники из ДНР и с Украины, получившие на итоговом сочинении «незачет», смогут его написать 4 мая 2022 года», — уточнили в Орловском региональном центре оценки качества образования. Напомним, основной этап прошел еще в декабре 2021 года. Тогда сочинение и изложение написал 2851 выпускник из 203 образовательных организаций Орловщины. В феврале те, кто получил «незачет» или не смог прийти на испытание, написали сочинение в дополнительный период. Таковых набралось 166 выпускников. Последний дополнительный срок написания итогового сочинения – 4 мая.

Напомним, что Орловская область получила собственный комплект тем сочинений. Звучат они так: «Как Вы понимаете утверждение: тот, кто терпеливо готовится в путь, непременно приходит к цели?»; «Когда можно говорить о разумном использовании достижений цивилизации?»; «Ваш ответ на вопрос героя Ф.М. Достоевского: «Не загладится ли одно, крошечное преступленьице тысячами добрых дел?»; «Какое произведение (книга, музыка, фильм, спектакль) близко моему внутреннему миру?»; «Можно ли найти счастье в том, чтобы помогать несчастным».

Участникам надо было выбрать только одну из предложенных тем итогового сочинения. Рекомендуемый объем сочинения — от 350 слов. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчет включаются все слова, в том числе и служебные), то за такую работу ставится «незачет». По условиям, не допускается списывание сочинения или его фрагментов из какого-либо источника, в том числе воспроизведение по памяти чужого текста (работа другого участника. При этом допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник. Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за работу в целом (такое сочинение не проверяется по критериям оценивания).

ИА «Орелград»