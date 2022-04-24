В облизбиркоме появится руководитель аппарата

Перечень государственных должностей планируется расширить.

Председатель Избирательной комиссии Орловской области Лилия Пиняева приняла участие в заседании комитета Орловского облсовета по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности. Как пояснили в пресс-службе облизбиркома, среди прочих вопросов был рассмотрен законопроект о внесении изменений в региональный закон «О регулировании отдельных правоотношений в сфере государственной гражданской службы Орловской области». Он касается деятельности региональной Избирательной комиссии. Как известно, она имеет собственный аппарат, структуру и штат, который устанавливается комиссией самостоятельно в пределах средств, выделенных из федерального и областного бюджетов на обеспечение ее деятельности.

Работники аппарата облизбиркома являются государственными гражданскими служащими Орловской области, на которых распространяется действие законодательства о государственной службе РФ. Аппарат обеспечивает правовое, организационно-методическое, документационное, информационно-аналитическое, финансовое, издательское и материально-техническое сопровождение деятельности облизбиркома. Внесенным в облсовет законопроектом предлагается дополнить перечень должностей гражданской службы Избирательной комиссии в Реестре должностей государственной гражданской службы Орловской области должностью «Руководитель аппарата». Более того, ее предполагается отнести к категории «Высшие должности» государственной гражданской службы Орловской области.

Авторы законопроекта объясняют свои инициативу ростом нагрузки на аппарат облизбиркома. В пояснительной записке напоминается, что в последние годы в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» был внесен ряд значительных новаций. В частности, был запущен механизм применения новых комплексов обработки избирательных бюллетеней и технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, механизм ускоренного ввода данных протоколов об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему «Выборы».

Кроме того, законодательно было закреплено использование механизма «Мобильный избиратель», системы видеонаблюдения при проведении выборов, использование специального программно-технического комплекса по проверке подписных листов и дистанционное электронное голосование. Введение новых избирательных стандартов и в целом новые тенденции в развитии избирательной системы повлекли значительное увеличение нагрузки на аппарат Избирательной комиссии Орловской области, в том числе в сферах обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышения правовой культуры избирателей. В связи с этим, а также в целях координации деятельности аппарата облизбиркома и предлагается ввести новую должность.

ИА «Орелград»