Мценским чиновникам велели аннулировать торги

Нарушения при проведении земельного аукциона выявили антимонопольщики.

Орловское УФАС России выдало предписание управлению по муниципальному имуществу Мценского района. Чиновникам надлежит аннулировать организованный ими аукцион. Предметом торгов было заключение договора аренды земельного участка площадью 1524 квадратных метра сроком на 20 лет. Он расположен на территории Подберезовского сельского поселения. На организаторов торгов поступила жалоба, которая была рассмотрена специально созданной комиссией УФАС. Последняя признала жалобу обоснованной и выявила два основных нарушения.

Во-первых, в извещении об аукционе отсутствовали сведения о максимально и минимально допустимых параметрах разрешенного строительства капитального объекта и о технических условиях его подключения инженерно-техническим сетям. Во-вторых, в извещении было указано, что аукцион является открытым по составу участников. На самом деле, как выяснили специалисты областной антимонопольной службы, выставленный на торги участок имеет строго определенный вид разрешенного использования, а именно для ведения личного подсобного хозяйства.

Это означает, что по своему статусу он является приусадебным участком, а на такую землю может претендовать не каждый. Земельным кодексом РФ установлено, что участниками аукциона по предоставлению в аренду приусадебных участков могут являться только граждане и крестьянско-фермерские хозяйства. Объявление о том, что аукцион является открытым по составу участников, автоматически «обходит» данное ограничение. Следовательно, в торгах могли принять участие, например, крупные сельхозорганизации, которые, вероятно, сумели бы выиграть конкурентную борьбу у простого гражданина. В любом случае, извещение об «открытости» торгов противоречило норме Земельного кодекса РФ, в связи с чем чиновникам предписали устранить нарушения путем аннулирования аукциона.

ИА «Орелград»