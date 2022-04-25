Орловские футболисты разыгрывают Кубок Владимира Жириновского

Футбольный турнир памяти политика Владимира Жириновского проходит в эти дни в Орле. Победитель получит 10 тысяч рублей.

Напомним, 25 апреля выдающемуся политику современной России Владимиру Жириновскому исполнилось бы 76 лет. За время своей работы он внес немало инициатив и реализовал множествой проектов по поддержке молодежи.

В турнире имени Владимира Жириновского примут участие 8 команд со всей области. В ходе соревнований прошли уже четвертьфиналы.

⚽ ПаМиР — Колпна 5:1 (2:0)

Голы: Бакулин (6′, 34′), Кирьяков (24′), Едидович (29′), Фитисов (49′) — Дорофеев (31′)

Состав (ПаМиР): Потапов (в), Поправка (к), Голосенин, Гришин, Точильцев, Капчёнов Лукин, Фитисов, Кирьяков, Черепнёнков, Бакулин, Едидович

Состав (Колпна): Исрапилов (в,), Рыбин А., Рыбин В. (к), Вислобоков, Дорофеев, Фейзуллаев, Оболонков, Бакаев, Сопин

⚽Аврора — Предатор 0:0 (0:0)

Победа Авроры по пенальти — 2:1

Состав (Предатор): Вильдес, Ришар Моиз (в), Рошасма Аденсон, Дестол Ведшел, Неморин, Монтезима, Стэрн, Франко Тиме, Жан Даниэль, Саженто, Вальди, Вилсон

Состав (Аврора): Мартынов (в), Лазарев (к), Камин, Бондарев, Мальцев, Рыбин, Муминов, Рифлинг, Доманов, Кабашов, Давыдов

⚽ Фортуна — ОФК 6:1 (1:1)

Голы: Чернышов (8′), Мирошкин (24′), Феоктистов (35′, 40′, 46′), Костромской (41′) — Лачинов (15′)

Состав (ОФК): Королёв И. (к), Новиков (в), Лачинов, Жуков, Токарев, Садовников, Хачикян, Ченцов, Шкаликов, Парамохин, Данилов, Зарубин, Королёв Р. Шадманов

Состав (Фортуна): Кривинков (в), Мирошкин (к), Федотов, Феоктистов, Костромской, Жуков, Чернышов, Федоров

⚽Метеор — ТорпедоСС 2:7 (1:2)

Голы: Ефремов (6′), Парахин (42′) — Каразинов (5′, 49′), Соловьёв (15′), Крачнаков (35′), Волгин (37′), Цапкин (40′), Бухтияров (41′)

Состав (ТорпедоСС): Уваров (в), Барков, Ларин, Соловьев, Гуринович (к), Крачнаков, Бухтияров, Столица, Волгин, Балакин, Цапкин, Бакин, Каразинов

Состав (Метеор): Поликаров (к), Гринев (в), Басов, Морозов, Коновалов,Никишаев, Пронин, Ефремов, Шилин, Курочкин, Парахин, Каденец