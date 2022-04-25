В Орле отметили 31-й год борьбы с безработицей

Свой очередной день рождения отпраздновала служба занятости.

Как пояснили в управлении труда и занятости Орловской области, свой отчет служба занятости Российской Федерации ведет с принятия Закона о занятости населения в РФ. Произошло это 31 год назад, в апреле. Именно в 1991 году в нашей стране впервые появилось понятие «безработица». Непосредственно в Орловской области служба начала действовать с 1 июля 1991 года, так что празднование дня рождения региональной службы еще впереди. В 1991-м в Орловской области была утверждена первая программа содействия занятости.

«Постепенно она дополнялась новыми мероприятиями, многие из которых остались актуальными по сей день, — говорят в областном управлении труда и занятости. — За эти годы при содействии службы занятости населения Орловской области было трудоустроено свыше 360 тысяч человек. В оплачиваемых общественных работах поучаствовало более 90 тысяч человек. К временной занятости привлечено более 110 тысяч подростков. Обучение профессиям прошли около 70 тысяч человек. Около трети посетителей ярмарок вакансий, организуемых службой занятости, трудоустроились».

Что касается текущей ситуации, то по состоянию на 1 марта 2022 года численность официально зарегистрированных безработных в Орловской области уменьшилась по сравнению с 1 марта 2021 года в 1,8 раза. Уровень фиксированной безработицы составил 0,7 процента, тогда как годом ранее он составлял 1,3 процента. На отчетную дату в регионе насчитывалось 2462 официально зарегистрированных безработных гражданина. Для сравнения, на 1 марта 2021 года таковых было 4457 человек.

В свою очередь Орелстат со ссылкой на итоги очередного обследования сообщает, что численность рабочей силы (орловцев в возрасте 15 лет и старше) в декабре 2021 года – феврале 2022 года составила 346,7 тысячи человек. Из них 332,8 тысячи были заняты в экономике, а 13,9 тысячи человек не имели занятия, но активно его искали и готовы были приступить к работе в течение недели. Последние в соответствии с методологией Международной Организации Труда классифицируются как безработные.

ИА «Орелград»