Фонд ЖКХ призвал Орловскую область исполнять федеральные нормы

В регионе выявлены отступления от методических рекомендаций.

Как уже писал «Орелград», Фонд содействия реформированию ЖКХ обнародовал данные о контрольных мероприятий, проведенных в первом квартале текущего года в различных субъектах Российской Федерации. В число проверенных регионов вошла и Орловская область. У Фонда возникли претензии к ней. В частности, в Орловской и Омской областях в этом году были выявлены факты предоставления в госкорпорацию сведений о ходе реализации программ переселения, не соответствующих фактической ситуации.

Однако, как сообщает департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ, это было не единственное нарушение. В ведомстве напомнили, что во исполнение поручений президента РФ Фонд ЖКХ на постоянной основе осуществляет контроль качества жилья, предоставляемого гражданам в рамках программ переселения. Данная работа проводится в тесном взаимодействии с НП «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль». Кроме того, госкорпорацией возобновлено сотрудничество с Общероссийским народным фронтом для проведения совместных проверок.

В результате общими усилиями в 14 регионах были осмотрены 87 многоквартирных домов, построенных в рамках программ переселения. При этом проверяющие установили, что в Орловской области при проведении аукционных процедур не в полной мере учитывались рекомендуемые приказом Минстроя России требования к жилью, предоставляемому гражданам в рамках программ переселения 2019-2025 годов. В связи с этим Фонд ЖКХ рекомендовал региону неукоснительно придерживаться рекомендаций Минстроя России.

Добавим, что аналогичные нарушения были выявлены в Республике Коми, Мордовии, Оренбургской и Пензенской областях, которые получили аналогичные советы. Копии отчетов в установленном порядке были направлены Фондом ЖКХ в Минстрой России. Напомним, что в прошлом году Контрольно-счетная палата Орловской области провела аналогичную проверку программы расселения аварийного жилья и пришла к тем же выводам, к каким теперь пришли контролеры из Фонда ЖКХ.

Так, в представленном департаментом жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области отчете о ходе реализации регионального проекта за 2020 год была указана, по мнению аудиторов, недостоверная информация о результатах исполнения регионального проекта. В нарушение статей 34, 94 ФЗ №44-ФЗ МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» при исполнении трех контрактов на общую сумму 12,386 миллиона рублей фактически приняло и оплатило квартиры меньшей площади, чем было предусмотрено условиями контрактов.

В 2021 году по четырем закупкам на общую сумму 6,673 миллиона рублей управлением муниципального имущества администрации города Ливны была определена начальная максимальная цена контрактов методом сопоставимых рыночных цен на основании информации о рыночных ценах квартир без соответствующего расчета. В коммерческих предложениях не были указаны площади квартир и стоимость одного квадратного метра площади, что не соответствует требованиям федеральных «Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта».

ИА «Орелград»