График работы мэрии Орла существенно изменится на праздники

Особый режим деятельности будет введен в областном центре.

Мэр Орла Юрий Парахин распорядился об обеспечении готовности руководящего состава администрации города Орла, предприятий, организаций и учреждений к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Речь идет о недопущении и пресечении противоправных действий, в том числе террористической направленности, в праздничные дни, посвященные Празднику Весны и Труда и 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Напомним, высшее руководство города традиционно переходит в праздничные дни на усиленный режим работы.

Парахин поручил управлению муниципальной службы и кадров составить и утвердить график круглосуточного взаимодействия первых заместителей мэра с начальниками территориальных управлений по районам областного центра, главами учреждений с МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла». Это необходимо для своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. Особый режим службы будет введен в период с 18:00 29 апреля до 09:00 4 мая, а также в период с 18:00 6 мая до 09:00 11 мая 2022 года.

Руководителям предприятий, организаций и учреждений города Орла независимо от форм собственности мэр рекомендовал в те же сроки организовать у себя круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава. Также Парахин поручил проверить готовность сил и средств к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и противоправные действия. Информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения и осложнении обстановки в связи с возникновением террористических угроз, экстремистских и иных групповых противоправных проявлений, предпосылках и возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо сообщать в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла».

Управлению МВД России по городу Орлу рекомендовано обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий 1 и 9 мая 2022 года. В свою очередь городскому управлению по безопасности предписано уточнить расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Службе технического обеспечения мэрии поручено организовать дежурство автотранспорта для выезда оперативной группы администрации города в случае угрозы или возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций.

ИА «Орелград»