На Орловщине решили сократить уровень гибели граждан из-за ЧС

Уровень травматизма и гибели людей планируется снизить до трех процентов.

Правительство Орловской области обновило задачи действующей в регионе государственной программы по снижению уровня травматизма и гибели людей на водных объектах, пожарах и вследствие возникновения других чрезвычайных ситуаций. Программа также ставит целью снижение размеров материальных потер от ЧС и качественное улучшение состояния резервов, предназначенных для гражданской обороны. Решаться эти задачи будут в рамках реализации подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Орловской области».

Объем ее финансирования превышает 1,2 миллиарда рублей, причем в 2022 году на нее планируется выделить 188,77 миллиона рублей. Действие программы рассчитано по 2025 год. Отметим, что финансирование полностью берет на себя областной бюджет. Так, мероприятиями подпрограммы предусмотрено обновление парка основных и специальных пожарных автомобилей в пожарно-спасательных подразделениях Орловской области. В результате ожидается сокращение времени оперативного реагирования пожарно-спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации, пожары и различного рода происшествия до 1,5 процента ежегодно.

Другое мероприятие: организация и проведение первоочередных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и повышению степени готовности к реагированию пожарных подразделений. В результате его реализации ожидается ежегодное снижение уровня травматизма и гибели людей вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров до 3 процентов. Также документом запланировано развитие и укрепление материально-технического обеспечения пожарно-спасательных и поисково-спасательных подразделений, в том числе также повышение уровня оснащения газодымозащитной службы.

Предусмотрено и обучение, причем не только личного состава поисково-спасательных формирований. Так, программа профинансирует курс подготовки учащихся к практическим навыкам действий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и проведение соревнований «Школа безопасности». В результате реализации этого мероприятия ожидается «формирование у подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к личной и общественной безопасности».

По оперативным данным Главного управления МЧС России по Орловской области, в этом году на водных объектах региона не было зафиксировано смертельных ЧП. В прошлом году за аналогичный период времени, к сожалению, был один погибший. В то же время с начала года в регионе зарегистрировано 467 пожаров, на которых погибли 23 человека и 14 человек было травмировано. При этом было спасено 40 человек. Как отмечают спасатели, доминирующие причины пожаров: неосторожное обращение с огнем, а также нарушение правил монтажа и эксплуатации газового, печного и электрооборудования.

ИА «Орелград»