Орловцам обещают построить две новые дороги

«Трассы» появятся в сельской местности за счет средств федерального бюджета.

В Орловской области на 2022 год запланировано строительство и реконструкция четырех дорог регионального значения. Как следует из информации правительства региона, работы предполагается выполнить в рамках реализации государственной программы комплексного развития сельских территорий. Значительная часть мероприятий данной программы финансируется за счет средств федерального бюджета. Что касается конкретных проектов, то на текущий год запланировано строительство автомобильной дороги «М-2 «Крым» – Федотово – Себякино» – деревня Пушкарная» в Кромском районе с объемом финансирования 72,2 миллиона рублей.

Кроме того, 33,2 миллиона рублей будет выделено на строительство объекта автомобильной дороги в деревне Голубица Шаховского сельского поселения Кромского района. В рамках той же программы будет проведена реконструкция двух дорог регионального значения. В первом случае речь идет о дороге «Сосково — Мураевка — Должонки» со строительством обхода населенного пункта Должонки. Период реализации этого проекта: 2022-2023 годы. Объем финансирования на 2022 год составляет 257 миллионов рублей. Во втором случае реконструирована будет дорога «Хомутово – Ефремов – Кологривово» в Новодеревеньковском районе. Работы на ней начались в прошлом году, но не были закончены, поэтому объект назван «переходящим с 2021 года». Объем финансирования — 145,9 миллиона рублей.

Кстати, в минувшем году в рамках программы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» в Орловской области было реализовано 12 проектов по благоустройству на сельских территориях. За счет средств, выделенных из резервного фонда правительства РФ, было реализовано пять проектов. В результате было введено в эксплуатацию 7,68 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. Эти «трассы» ведут от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам, а также объектам производства и переработки продукции.

ИА «Орелград»