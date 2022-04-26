Парахин изменил условия премирования чиновников мэрии

Служащие будут получать бонусы за выполнение особо важных заданий.

Мэр Орла Юрий Парахин внес изменения в положение «О денежном содержании и материальном стимулировании служащих администрации города Орла». Некоторые поправки носят сугубо технический характер и уточняют лишь отдел, который занимается выплатами чиновникам. В то же время в новой редакции изложен раздел о премировании. Согласно ему, за выполнение особо важных и сложных заданий, в соответствии с распоряжением администрации города Орла, чиновнику выплачивается премия до одного должностного оклада с установленными ежемесячными выплатами.

Кроме того, в соответствии с распоряжением администрации города Орла служащим выплачиваются премии к праздничным дням (в связи с профессиональными праздниками, Днем города Орла, Днем местного самоуправления), а также премии по результатам работы за квартал, полугодие и год в размере до их должностных окладов с установленными ежемесячными выплатами. Указанные в обновленной норме премии не выплачиваются чиновникам, проработавшим в администрации Орла менее месяца, и людям, принятым по срочному трудовому договору на время исполнения обязанностей отсутствующего работника по причине его временной нетрудоспособности и за которым в соответствии с трудовым законодательством сохраняется место работы. Не положены такие бонусы и служащим в период нахождения их в отпуске по уходу за ребенком.

Согласно обновленному документу, в случае смерти служащего его родственникам по их заявлению на основании распоряжения администрации города Орла выделяются средства на ритуальные услуги в размере одного месячного денежного содержания умершего чиновника. Утвердил Парахин и виды поощрения. Так, за безупречную и эффективную работу чиновник может получить не только грамоту или благодарственное письмо, но и единовременное денежное поощрение. Такие бонусы могут выплачиваться также в связи с юбилейной датой. Причем юбилейными датами считаются 50 лет и далее каждые 10 последующих лет со дня рождения (для женщин также — 55 лет). Бонусы предусмотрены и в связи с выходом на пенсию — в размере до должностного оклада с установленными ежемесячными выплатами. Еще один вид поощрения — награждение ценным подарком.

«Безупречность работы определяется отсутствием дисциплинарных взысканий на дату оформления поощрения, — следует из постановления мэра. — Эффективность работы означает качественное исполнение должностных обязанностей, проявление инициативы, обеспечивающее эффективность работы администрации города Орла, а также оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в компетенцию администрации города Орла».

ИА «Орелград»