Парахин повысил плату за детсад

Новые расценки в муниципальных детсадах вводятся с 1 мая 2022 года.

Мэр Орла Юрий Парахин издал постановление №2266. Этим документом установлен новый размер платы, взимаемой с родителей и законных представителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях. Само постановление вступает в силу с 1 мая 2022 года. Размер родительской платы увеличивается: в группе пребывания детей при пятидневной рабочей неделе — с 1950 до 2130 рублей в месяц; в группе круглосуточного пребывания детей — с 2200 до 2400 рублей в месяц; в группе кратковременного пребывания детей – с 9 до 9,9 рубля за один час пребывания. В предыдущий раз плата повышалась с 1 января 2020 года, хотя местным законодательством и предусмотрено, что она должна пересматриваться не реже одного раза в год.

Согласно городскому положению, в размер родительской платы за присмотр и уход за детьми включаются расходы на организацию питания детей, их хозяйственно-бытовое обслуживание и соблюдение ими личной гигиены и режима дня. Эти расходы рассчитываются, исходя из рекомендуемых среднесуточных норм питания в дошкольных организациях на одного ребенка и требований к санитарному и хозяйственно-бытовому обслуживанию в образовательных организациях, утвержденных Роспотребнадзором. Кроме того, учитываются средние потребительские цены на продукты питания.

Льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях устанавливаются решениями Орловского городского Совета народных депутатов. Родители и законные представители воспитанников, которым предоставляется мера социальной поддержки, освобождаются от взимания родительской платы по ходатайству чиновников мэрии. Плата взимается на основании договора между муниципальной дошкольной образовательной организацией и родителями и законными представителями ребенка.

В постановлении мэрии четко сказано: родительская плата взимается за фактические дня посещения согласно табелю учета посещаемости детей. Она не взимается в случае отсутствия ребенка в образовательной организации. Размер платы может быть уменьшен по следующим причинам: пропуск по болезни ребенка (согласно представленной медицинской справке); пропуск по причине карантина; отсутствие ребенка в течение отпуска одного из родителей или законных представителей, но не более 60 дней в году; закрытие образовательной организации на ремонтные и аварийные работы. Возврат излишне перечисленной платы в случае выбывания ребенка из образовательной организации производится на основании письменного заявления родителя.

ИА «Орелград»