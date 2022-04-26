Суд отказал в залоге начальнику ИВС, «помогшему авторитету»

У попавшего под следствие начальника изолятора не нашлось денег на залог?

Как сообщили в пресс-службе Мценского районного суда Орловской области, мера пресечения в виде домашнего ареста избрана в отношении начальника изолятора временного содержания межмуниципального отдела МВД России «Мценский» Владимира Приходченко. Как уже писал «Орелград», он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности).

По версии следствия, начальник ИВС в нарушение требований должностной инструкции и без разрешения суда дал указание подчиненным о доставке в частную стоматологическую клинику подсудимого, содержащегося под стражей в изоляторе временного содержания. За это он получил во временное пользование спортивный автомобиль, а также специализированную технику. Ранее крупный телеграмм-канал «Baza» сообщил имена участников этой истории. В частности, сообщалось, что отпущенным заключенным был известный в определенных кругах Лаша Кушанашивили, подозреваемый в незаконном приобретении оружия.

В суде рассматривалось ходатайство следователя об избрании меры пресечения. В судебном заседании подозреваемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства. Они просили избрать подозреваемому начальнику ИВС меру пресечения в виде запрета определенных действий с ограничением запретов по месту регистрации, либо в виде залога в 50 тысяч рублей. Прокурор поддержал следователя. В результате суд удовлетворил ходатайство и избрал в отношении Приходченко меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца. При этом был рассмотрен вопрос о залоге. Кстати, размер залога не менее 50 тысяч рублей является минимально возможным для данной категории преступлений.

«Оснований для применения к подозреваемому Приходченко В.С. меры пресечения в виде залога судом не установлено, поскольку стороной защиты не представлено доказательств, подтверждающих наличие у подозреваемого или его близких родственников в собственности недвижимого и движимого имущества, которое возможно передать в залог», — следует из сообщения Мценского райсуда.

При этом суд указал, что начальник ИВС подозревается в умышленном преступлении против государственной власти, интересов государственной службы, относящегося к категории преступлений средней тяжести, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок, превышающий три года. Это означает, что потенциально он может скрыться от органов предварительного следствия или суда, либо иным способом воспрепятствовать производству расследования по настоящему уголовному делу.

«Мера пресечения в виде домашнего ареста в наибольшей степени гарантирует обеспечение задач уголовного судопроизводства, охрану прав и законных интересов всех участников процесса, — сочли в суде. — Кроме того, домашний арест заключается в нахождении подозреваемого в изоляции от общества в жилом помещении, что исключает возможность воздействия на иных участников процесса».

На данном этапе производства по уголовному делу суд не усматривает оснований для избрания в отношении Приходченко меры пресечения в виде запрета определенных действий, как и избрание иной, более мягкой меры пресечения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, личного поручительства. Каких-либо обстоятельств, в том числе медицинского характера, исключающих применение к подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста, судом не установлено.

ИА «Орелград»