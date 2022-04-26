У «Зеленого города» не хватило денег на банкротство

Определение о прекращении дела о несостоятельности издал арбитраж.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании заявление Федеральной налоговой службы России в лице инспекции по городу Орлу к акционерному обществу «Зеленый город» о несостоятельности. В частности, суд провел в рамках дела о банкротстве проверку обоснованности требований заявителя к должнику. Поясним, что заявление о признании АО банкротом налоговики подали в марте 2022 года.

Основанием стало наличие крупной задолженности у организации, которая, по подсчетам налоговиков, на момент подачи иска превышала 4,45 миллиона рублей. Кроме того, в третью очередь реестра кредиторов налоговики просили включить требования на 2,4 миллиона рублей, из которых около миллиона рублей составляли пени и штрафы. Также истец просил назначить арбитражного управляющего из числа членов Союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих».

Определением арбитражного суда Орловской области указанное заявление сначала было оставлено без движения, но затем было возбуждено производство по делу о банкротстве. В судебном заседании представитель уполномоченного органа поддержал заявленные требования в полном объеме. Однако все оказалось не так уж и просто. Из представленных по делу доказательств следует, что АО «Зеленый город», которое считалось муниципальным предприятием, было зарегистрировано в 2009 году. Его уставный капитал составляет 445 тысяч рублей. Основной вид деятельности – торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах.

Размер задолженности АО «Зеленый город» по обязательным платежам перед Российской Федерацией по состоянию на 4 марта 2022 года составил 8,133 миллиона рублей, в том числе основной долг – 6,7 миллиона. Он был просрочен свыше трех месяцев, что дало основания поставить вопрос о банкротстве. Последняя налоговая отчетность этой организацией была представлена в августе 2018 года – это был расчет по налогу на прибыль за второй квартал 2018 года. А последняя бухгалтерская отчетность представлена АО «Зеленый город» в налоговый орган в марте 2017 года — за 2016 год.

С целью выявления имущества у «Зеленого города» налоговым органом были сделаны запросы в регистрирующие органы. Согласно ответу управления Росреестра по Орловской области, за организацией недвижимое имущество не зарегистрировано. Движимого имущества у предприятия тоже нет, как нет у него и денег. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что имущество должника заведомо не позволяет покрыть судебные расходы в связи с делом о банкротстве. Налоговики также указали, что возможность финансирования уполномоченным органом процедуры банкротства в отношении АО «Зеленый город» из средств федерального бюджета не предусмотрена. В связи с этим арбитраж постановил производство по делу о банкротстве прекратить.

ИА «Орелград»