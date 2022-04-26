Ветсанутильзавод «Орловский» исчезнет уже ближайшим летом

Власти запустили процедуру реорганизации бедствующего предприятия.

Правительство Орловской области распорядилось реорганизовать государственное унитарное предприятие «Ветеринарно-санитарный утилизационный завод «Орловский». Как следует из распоряжения правительства, произойдет это путем преобразования предприятия в бюджетное учреждение Орловской области «Центр утилизации отходов». Основной целью деятельности нового учреждения будет выполнение комплекса мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных в части утилизации бесхозяйных биологических отходов, обнаруженных на территории Орловской области.

Областному управлению ветеринарии поручено от имени Орловской области осуществлять функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения «Центр утилизации отходов». В срок до 1 июня 2022 года предписано провести необходимые организационно-правовые мероприятия по реорганизации ГУПОО «Ветсанутильзавод «Орловский». Одновременно будет сформировано государственное задание для Центра утилизации отходов. Департаменту государственного имущества и земельных отношений поручено внести соответствующие изменения в реестр государственной собственности Орловской области.

Напомним, судьба завода неоднократно обсуждалась на высшем региональном уровне. Например, в конце прошлого года депутаты Орловского облсовета посвятили заседание обсуждению данного вопроса. Тогда перед ними выступил начальник управления ветеринарии Орловской области Алексей Максимовский. Он сообщил, что предприятие уже на тот момент вступило, по сути, в стадию реорганизации. Отвечая на вопросы депутатов, чиновник также сообщил, что крупные агрофирмы имеют свои крематоры или сотрудничают с предприятиями из других областей, имеющими ряд преимуществ. А вот падеж от граждан и бесхозных животных ветсанутильзавод продолжит принимать.

ИА «Орелград»