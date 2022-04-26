Житель Орловской области нарушил права на Машу, Варю и Аленку

Суд в Орле вынес решение по иску о нарушении авторских прав.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Ноль Плюс Медиа» из Москвы к индивидуальному предпринимателю из орловского города Ливны. Это был иск о взыскании компенсации за нарушение исключительных имущественных прав и судебных издержек. Истец просил взыскать с ответчика 50 тысяч рублей, а именно по 10 тысяч рублей компенсации прав на пять произведений. Речь шла об изображениях таких персонажей, как Аленка, Варя, Маша, Снежка и логотипе «Сказочный патруль».

Ответчиком был представлен письменный отзыв на исковое заявление, в котором он возражал относительно удовлетворения заявленных исковых требований. Впрочем, в судебном заседании ИП сказал, что после просмотра видеозаписи закупки признает исковые требования, но просил при этом снизить размер компенсации. Как установил суд, изображения указанных персонажей были специально созданы для анимационного фильма. Права на них защищены законом. Истец указал, что в целях защиты исключительных прав был проведен комплекс мероприятий, в результате которых в марте 2021 года был выявлен факт продажи продукции, нарушающей эти права. В торговом павильоне города Ливны в продаже находился набор кукол, который был приобретен представителем правообладателя. Это были куклы, изображающие вышеуказанных персонажей. Однако никаких прав на торговлю такими товарами у владельца магазина не оказалось.

Проверочная закупка была снята покупателем на видео, которое и было продемонстрировано в суде в качестве вещественного доказательства. Кроме того, были представлены чек и сам набор кукол. Истец также пояснил, что дело можно было решить миром. Ответчику направлялась претензия с предложением о возмещении компании-правообладателю причиненного ущерба, однако он на нее не ответил. Суд иск удовлетворил частично и обязал предпринимателя выплатить компенсацию за нарушение исключительных имущественных прав в сумме 25 тысяч рублей, то есть по 5000 рублей за каждого персонажа.

ИА «Орелград»