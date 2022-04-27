Дорогу к музею-усадьбе «Спасское-Лутовиново» проверили

27.4.2022 | 13:02 Новости, Происшествия

Сотрудники ГИБДД Мценска выявили ряд дорожных недостатков.

Сотрудники отделения ГИБДД МО МВД России «Мценский» провели очередной выезд в рамках повседневного надзора за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети. Как уточнили в областном управлении ГИБДД, были обследованы дороги «Северный подъезд к городу Мценску» и «Подъезд к музею-усадьбе «Спасское-Лутовиново» В ходе выезда был выявлен ряд недостатков. В частности, претензии вызвало неудовлетворительное состояние покрытия проезжей части дорог. Впрочем, как говорят в УГИБДД, ответственной за содержание этих участков организацией уже проводится работа по устранению недостатков.

В ведомстве отметили, что ранее старшим государственным инспектором дорожного надзора за ненадлежащее содержание автодороги «Северный подъезд к городу Мценску» на юридическое лицо, ответственное за данный участок, был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ. Добавим также, что обследования указанных дорог были проведены с использованием технических средств, полученных инспекцией в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Для справки: государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» — это уникальный памятник культуры, единственный в России мемориальный музей великого русского писателя. Он расположен в родовом имении матери писателя в Мценском районе. По своему значению музей-заповедник является одним из крупнейших литературных мемориальных комплексов России. Ежегодно он принимает около 120 тысяч посетителей. Указом президента «Спасское-Лутовиново» включено в перечень особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.

ИА «Орелград»

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