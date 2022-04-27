Эксперты рассказали об аномалиях на месте Судбищенской битвы

Выявленные под землей аномалии планируется изучить в рамках нового полевого сезона.

Федеральное агентство РИА Новости, делегация которого на днях посетила Орловскую область, отметило годовщину сенсационного археологического открытия в Судбищах – местечке в Новодеревеньковском районе на Орловщине, где полтысячелетия назад развернулась масштабная битва. Издание напоминает, что в апреле 2021 года дайверы и археологи обнаружили место Судбищенского сражения, которое датируется 4-5 июля 1555 года. По мнению специалистов, это открытие имеет огромную научную ценность. По результатам первого сезона полевых работ на месте битвы археологи сделали около 2800 находок, в том числе монеты, наконечники стрел, пули, ядра, элементы оружия, брони и снаряжения, а также множество других артефактов середины XVI века.

«Геофизические работы, которые мы провели, выявили аномалии под землей, в частности рядом с камнем, фигурировавшим в легенде о битве. С этими аномалиями мы будем работать в следующем году, продолжатся сборы и поиск в округе», — сообщил РИА Новости руководитель Сейминско-Суджинской археологической экспедиции Института археологии РАН Олег Радюш.

Площадь памятника, по оценкам археологов, уже сейчас составляет около двух квадратных километров. Не исключено, что она будет значительно расширена в ходе дальнейших исследований. Ведь на данный момент, по мнению ученых, точно установлено только место финального эпизода битвы. Он произошел в поле и лесистом овраге на берегу реки Любовши, неподалеку от места ее впадения в реку Гоголь.

«В научной литературе были упоминания о том, что местные жители находили наконечники в реке Гоголь, поэтому мы решили проверить ее. До сих пор помню немую сцену, когда мы показали археологам первые несколько десятков наконечников стрел и одно копье, поднятые нами со дна», — рассказал один из авторов открытия, координатор проекта 1xpedition Сергей Куликов.

По словам ученых, других полей позднесредневековых битв такой сохранности не найдено не только в России, но и во всей Восточной Европе. Эта уникальная находка прольет свет на историю военного дела XVI века. Обнаруженные артефакты станут экспонатами музейно-образовательного комплекса, создание которого уже утверждено Министерством культуры России. Также на месте битвы будет открыт мемориал в память о подвиге русских войск.

ИА «Орелград»