Инфляция пока не «съела» реальные доходы орловцев

В регионе наблюдается статистический рост уровня зарплат.

Орелстат обнародовал оперативные данные о заработной плате граждан, работающих на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях Орловской области. Данные приведены по итогам февраля 2022 года. Напомним, что именно в феврале осложнилась геополитическая обстановка, следствием чего стал заметный рост цен на товары и услуги. Аналитики прогнозировали падение доходов населения на этом фоне. Однако, судя по приведенным данным, последний зимний месяц в целом сумел избежать мощных потрясений финансового кризиса.

«Средняя номинальная заработная плата, начисленная за февраль 2022 года, на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях составила 34 747 рублей, — говорится в сообщении Орелстата. — Она увеличилась по сравнению с январем 2022 года на 0,7 процента, а по сравнению с февралем предыдущего года – на 14,1 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в феврале 2022 года увеличилась по сравнению с февралем 2021 года на 3,9 процента».

Поясним, что реальная зарплата – это относительный заработок, при оценке которого учитывается текущий уровень инфляции. Что касается доходов по видам экономической деятельности, то в региональном рейтинге произошли небольшие изменения. Впрочем, первое место традиционно удерживают за собой представители финансовой и страховой сферы, зарабатывающие в среднем по 66 184 рубля в месяц. На втором месте долгое время держались чиновники, представляющие сферу государственного управления. Однако в обновленном списке они занимают лишь пятое место со средней зарплатой в 37 692 рубля.

Их обошли сотрудники предприятий транспортировки и хранения (38 874 рубля в месяц), организаций обеспечения электроэнергией, газом и паром (38 603 рубля в месяц) и обрабатывающих производств (38 129 рубля в месяц). Заметно приблизились к чиновникам работники оптовой и розничной торговли, зарабатывающие в среднем по 33 559 рублей в месяц, строительства (32 983), сельского и лесного хозяйства (32 598). Средний уровень зарплат в сфере образования составляет 31 481 рубль, в области здравоохранения и социальных услуг – 29 271, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 27 847 рублей.

ИА «Орелград»