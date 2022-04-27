Команда Корпорации развития Орловской области усилилась новым сотрудником

На вакантное место заместителя генерального директора КРОО назначена Лариса Ивановна Чернова, ранее занимавшая должность заместителя главы администрации города Мценска по экономике и финансам.

«Лариса Ивановна имеет большой опыт работы и с представителями бизнеса, она работала с корпоративными клиентами в банке, и во власти. Занимая с 2015 года должность заместителя главы администрации города Мценска по экономике и финансам, курировала вопросы инвестиционного развития, а также принимала активнейшее участие в становлении территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Этот опыт очень ценен для работы в Корпорации, и мы считаем, что приход такого специалиста – это успешное приобретение для команды КРОО», — прокомментировал назначение генеральный директор Корпорации развития Орловской области Николай Шин.