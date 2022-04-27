Орел попросит Мишустина помочь с капремонтом домов

Облсовет народных депутатов подготовил обращение к правительству страны.

Орловский областной Совет народных депутатов составил обращение в правительство РФ по вопросу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Парламентарии попросят премьер-министра Михаила Мишустина рассмотреть вопрос о включении таких работ в паспорт национального проекта «Жилье и городская среда». Подобная мера позволит обеспечить софинансирование капремонта за счет средств федерального бюджета. Идея связана не только с непростым финансовым положением регионов, но и с инфляцией, растущей на фоне осложнения геополитической обстановки.

«В настоящее время, в том числе в связи с ростом цен на строительные материалы, в большинстве субъектов Российской Федерации возникает проблема недостаточности средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме для полного и своевременного выполнения краткосрочных планов реализации региональных программ, — говорится в тексте обращения. — При этом дефицит бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов не всегда позволяет осуществлять финансирование капремонта за счет субсидий из них. В связи с этим имеет место массовое недовольство собственников помещений в многоквартирных домах относительно переноса установленного срока капремонта на более поздний период, сокращения перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капремонту».

По мнению орловских парламентариев, софинансирование за счет средств федерального бюджета позволит повысить финансовую устойчивость региональных программ капитального ремонта и добиться их эффективной реализации. Учитывая вышеизложенное, Орловский областной Совет народных депутатов уже в ближайшее время планирует направить просьбу о поддержке вышеуказанной инициативы Михаилу Мишустину.

ИА «Орелград»