Орловчанка 6 лет проведет в колонии за кровавую месть

Женщина получила срок за убийство избившего ее сожителя.

В Орловской области обращен к исполнению обвинительный приговор в отношении жительницы Ливенского района, которую признали виновной по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Как уточнили в пресс-службе Ливенского районного суда, в рамках уголовного процесса ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Солидный срок она получила, по сути, за совершенную ею жестокую месть.

Как установили следствие и суд, кровавая семейная драма разыгралась в одном из домов Ливенского района 27 декабря 2021 года. Произошло это в период между 10 и 11 часами утра. Несмотря на ранний час, женщина и ее сожитель уже были пьяны. В какой-то момент между ними вспыхнула словесная ссора. Затем мужчина решил применить физическую силу. Как следует из описания в приговоре, он схватил женщину, сидевшую на стуле, за голову и ударил ее лицом о поверхность деревянного стола. Женщина получила травмы носа и губы, на ее лице остались ссадины.

Учинив расправу, мужчина спокойно отправился в другую комнату, где прилег на диван, отдохнуть. Он и не подозревал, что крайне разозлил и обидел сожительницу. Та действовала по мгновенно придуманному плану. Она взяла со стола кухонный нож, прокралась в комнату и со всей силы вонзила клинок «любимому» в область сердца. Как позже установила экспертиза, лезвие задело и легкое. Травмы оказались смертельными.

ИА «Орелград»