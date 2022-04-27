Орловец в пьяном угаре напал на женщину и угнал автомобиль

Череда совершенных им преступлений растянулась более чем на полгода.

Как сообщает Залегощенский районный суд Орловской области, вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный в отношении ранее судимого местного жителя. Его отправили в колонию строгого режима. Это было дело о покушении на грабеж, побоях и неправомерном завладении автомобилем. Мужчину обвинили в совершении преступлений, предусмотренных статьями 161, 116 и 166 Уголовного кодекса РФ.

Как следует из сообщения суда, первое из череды преступлений орловец совершил в период неотбытой им части условно-досрочного освобождения. Произошло это в ноябре 2020 года в вечернее время в поселке Залегощь. Подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения. На улице он пристал к прохожей, схватил ее за руку и потребовал отдать ему ее мобильник. Женщине удалось вырваться, после чего он забежала в магазин торговой сети «Пятерочка» в надежде на помощь. Грабитель погнался за ней, но у входа в магазин путь ему преградил случайный очевидец. Гражданин хотел заступиться за женщину, но в результате получил от уголовника удар кулаком по лицу.

Остается за кадром, почему рецидивиста не поместили под стражу. Как бы то ни было, но в конце июня 2021 года он совершил новое преступление, на этот раз в поселке Нарышкино Урицкого района. Из приговора следует, что в ходе распития спиртного с потерпевшим рецидивист завладел ключами от его автомобиля. Затем сел в машину и «уехал на ней в неизвестном направлении, где был остановлен сотрудниками полиции». В судебном заседании подсудимый вину признал по первым двум эпизодам, а вот по факту угона заявил, что потерпевший сам передал ему ключи от машины и попросил съездить за спиртным. Впрочем, изучив доказательства, суд этой версии уголовника не поверил.

ИА «Орелград»