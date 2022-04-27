Орловские фермеры встали на путь исправления

Выявленные нарушения в процедуре грантовой поддержки начали устранять.

Как сообщила Контрольно-счетная палата Орловской области, в минувшем году в рамках проведенных контрольных мероприятий в сфере сельского хозяйства основной объем нарушений был отмечен в ходе проверки эффективности мер предоставления грантовой поддержки сельхозтоваропроизводителей. Напомним, что из бюджета фермерам, в том числе начинающим, выделяются целевые субсидии. По итогам проведенного аудита были отмечены нарушения со стороны областного департамента сельского хозяйства — в части требований, установленных региональными нормативными правовыми актами при предоставлении грантов главам КФХ.

«По фактам выявленных нарушений Контрольно-счетной палатой в адрес руководителя департамента сельского хозяйства Орловской области было внесено представление, — следует из сообщения КСП. — В рамках его исполнения департаментом приняты меры по возврату в доход бюджета средств в сумме 1,5 миллиона рублей. В соответствии с определением арбитражного суда Орловской области указанные требования контрольного органа в полном объеме признаны обоснованными и подлежащими взысканию с получателя гранта».

Также в ходе проверки было выявлено 30 фактов неисполнения главами крестьянско-фермерских хозяйств, получивших бюджетные гранты на 44 миллиона рублей, процедурных требований к использованию этих грантов. Отметим, что департамент сельского хозяйства и в данном случае оперативно отреагировал на замечания аудиторов. Им было организовано взаимодействие с КФХ по устранению нарушений «в целях достижения показателей».

Поясним, что грант выдается фермеру на определенных условиях. Например, соглашением предусмотрено, сколько новых рабочих мест обязан создать фермер и как долго эти рабочие места должны сохраняться. Аудиторы выяснили, что условия соглашений соблюдались не всегда. Однако в рамках исполнения представления контрольного органа департамент помог фермерам эти нарушения устранить, чтобы им не пришлось по формальным основаниям возвращать средства в бюджет.

Словом, к результату привели совместные усилия департамента и КФХ по восстановлению рабочих мест, приему новых сотрудников и применению новых форм отчетности. Кроме того, сам департамент усилил контроль в данной сфере. Как отмечают в КСП, указанные меры реагирования позволили не только устранить выявленные нарушения и недостатки, но и сохранить действующие фермерские хозяйства, получившие меры господдержки.

ИА «Орелград»