Правила надзора за управляющими компаниями ввели в Орле

Правительство утвердило положение о лицензионном контроле.

Правительство Орловской области утвердило положение о региональном государственном лицензионном контроле за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Действие документа распространяется только на территории Орловской области. При этом к отношениям, связанным с осуществлением регионального контроля, применяются положения Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ».

Предметом такого контроля является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, работающими в сфере управления многоквартирными домами, лицензионных требований. Последние установлены в соответствии со статьей 193 Жилищного кодекса РФ. Уполномоченным органом здесь является областной департамент надзорной и контрольной деятельности, руководитель которого одновременно является главным государственным жилищным инспектором региона.

Только он и его заместитель имеют право на принятие решений о проведении контрольных и профилактических мероприятий. А сами проверки проводят подчиненные им инспекторы. С учетом последних законодательных изменений, чиновники будут использовать так называемую систему управление рисками причинения вреда и ущерба охраняемым законом ценностям. Это означает, что каждой управляющей организации присваивается определенная степень риска. Количество проверок зависит от категории риска, который может быть высоким, средним, умеренным и низким. Так, для УК высокого риска один раз в 3 года предусмотрен инспекционный визит, документарная и выездная проверка. Для организаций категории среднего риска те же мероприятия проводятся один раз в 4 года, умеренного риска – один раз в 5 лет. В отношении объектов, которые отнесены к категории низкого риска, плановые контрольные мероприятия вообще не проводятся.

По данным правительства региона, на территории Орловской области расположено 4552 многоквартирных дома общей площадью около 21 миллион квадратных метров. Лицензии на управление такими домами имеют 118 юридических лиц, из них 111 являются организациями с негосударственным и немуниципальным участием. Таким образом, в настоящее время доля присутствия частного бизнеса на данном товарном рынке составляет 94 процента.

Ранее власти оценили состояние и развитие конкурентной среды в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. Около половины участников проведенного социологического исследования оказались удовлетворены состоянием конкуренции на рынке – степень удовлетворенности орловцев количеством управляющих организаций составила 52,1 процента. Удовлетворенность качеством оказанных услуг и ценовой ситуацией оказалась ниже – 41,3 и 42,7 процента соответственно. Основным направлением развития рынка управления домами и повышения качества предоставляемых услуг респонденты назвали создание товариществ собственников жилья.

ИА «Орелград»