Расходы на бесплатных юристов увеличат в Орле

Губернатор призвал увеличить вознаграждение безвозмездным адвокатам.

Орловский губернатор Андрей Клычков внес в облсовет народных депутатов проект внесения изменений в Закон Орловской области «О регулировании отдельных правоотношений в сфере обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью». Напомним, что в рамках данного закона несколько сотен орловских адвокатов оказывают ряду категорий граждан юридическую помощь бесплатно. При этом их труд бесплатным не является, так как из бюджета региона они получают аналог вознаграждения – компенсацию за свой труд. Причем на областном уровне утвержден прейскурант цен.

Орловские юристы не раз говорили, что этот прейскурант не отвечает реалиям дня. Внесенный губернатором законопроект предполагает увеличение размеров оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы. Последний раз такая плата увеличивалась в 2018 году. Однако из пояснительной записки следует, что ежегодно растут расходы на осуществление юридической деятельности, в том числе на содержание офисных помещений, плюс плата за коммунальные услуги, оргтехнику, почтовые и иные расходы.

Так, размер оплаты труда адвоката за оказанные им бесплатные услуги в 2021 году составил в среднем 211 рублей на одного человека. Губернатор предлагает увеличить расходы на 50 процентов, то есть в среднем на одного человека они вырастут до 316,5 рубля. А общая сумма компенсации расходов за оказание бесплатной юридической помощи, в случае одобрения законопроекта региональным парламентом, составит в 2022 году 1,412 миллиона рублей. Отметим, что принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из областного бюджета, поскольку в бюджет и так было заложено 1,5 миллиона рублей на труд бесплатных адвокатов.

ИА «Орелград»