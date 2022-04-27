Расходы на орловские дороги изучают правоохранители

Своими подозрениями с компетентными органами поделились аудиторы.

Как уже сообщал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области представила в региональный парламент свой годовой отчет. Из него следует, что недавно сотрудники этого ведомства провели анализ распределения и расходования межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных образований из средств Дорожного фонда Орловской области. Материалы контрольного мероприятия в соответствии с соглашением о сотрудничестве и взаимодействии были направлены в прокуратуру региона. Последняя рассмотрела их и в порядке статей 144-145 УПК РФ передала в следственные органы, которые теперь проводят проверочные мероприятия.

Объектами контроля в рамках проверки КСП являлись областной департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ и администрации Мценска и Троснянского района. Общий объем проверенных средств составил 228,72 миллиона рублей. Было выявлено 317 нарушений законодательства на 15,59 миллиона, в том числе 33 нарушения в сфере закупок на сумму 3,66 миллиона рублей. Так, власти Мценска и Троснянского района допустили нарушения условий предоставления субсидий на 11,926 миллиона. Например, в Троснянском районе, по мнению КСП, было допущено завышение сметной стоимости на 2,82 миллиона рублей в отношении начальной цены на работы на пяти дорожных объектов за счет ненадлежащего расчета транспортных затрат на перевозку материалов.

При проверке ремонта автодороги в селе Гнилец того же района были установлены нарушения, выразившиеся в приемке и оплате невыполненных работ на сумму 662,6 тысячи рублей. Аналогичные нарушения были выявлены на двух дорожных объектах города Мценска. В рамках аудита закупок также отмечались факты несвоевременной оплаты выполненных работ администрацией Троснянского района. А в Мценске сроки выполнения работ нарушали подрядчики (они опаздывали на срок от 13 до 84 дней). Данное нарушение было зафиксировано в рамках 18 контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог.

ИА «Орелград»