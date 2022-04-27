Региональный фонд капремонта обязали начать работу в Советском районе Орла

27.4.2022 | 11:15 ЖКХ, Новости

Запланированный ремонт жилых домов не был начат.

Прокуратура Советского района провела проверку исполнения плана капитального ремонта многоквартирных домов и вскрыла многочисленные нарушения.

«Установлено, что в соответствии с краткосрочным планом реализации областной адресной программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории региона на период 2018 – 2020 гг. был запланирован капитальный ремонт многоквартирных домов под номерами 29А и 105А по ул. Горького, 17 по ул. 7 Ноября, 13 по ул. Красноармейская, 9 по ул. Парижской коммуны, 33 по ул. Салтыкова-Щедрина г. Орла. В нарушение требований законодательства капитальный ремонт указанных домов до настоящего времени не начат», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать фонд капремонта выполнить свои обязательства, в результате чего Советский районный суд обязал Региональный фонд капремонта начать работу в «забытых» домах.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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