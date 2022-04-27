Систему слежения за жителями Орловской области усовершенствуют

Власти вложат средства в развитие комплекса «Безопасный город».

Правительство Орловской области в обновленной редакции утвердило параметры государственной программы «Развитие системы комплексной безопасности. В частности, на финансирование подпрограммы «Обеспечение функционирования, эксплуатации и развития системы обеспечения вызовов экстренных служб на территории Орловской области» планируется в целом потратить 267,433 миллиона рублей. Объем финансирования охватывает период 2020-2025 годов, так что часть этих средств уже потрачена. Финансовые параметры текущего года и будущих лет были уточнены.

Основной задачей подпрограммы является создание комплексной системы прогнозирования, мониторинга, предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий. Решается она в рамках реализации проекта «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Напомним, что проект постепенно реализуется в течение уже многих лет, его отличительной особенностью является установка на улицах камер видеонаблюдения, которые позволяют следить за ситуацией.

Программой предусмотрена разработка технической документации, организация аппаратно-программной инфраструктуры и каналов связи между участниками информационного взаимодействия АПК «Безопасный город». За счет бюджетных средств будет организовано обучение диспетчерского состава единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований работе с техническими и программными средствами АПК «Безопасный город».

«В результате реализации этих мероприятий ожидается увеличение доли муниципальных образований Орловской области, в которых создан АПК «Безопасный город», — следует из паспорта программы. То есть, возрастет и количество жителей региона, покой которых будет охранять указанный комплекс. Кстати, по данным регионального УМВД, в первом квартале 2022 года в Орловской области с использованием технических средств АПК «Безопасный город» было пресечено 43 административных правонарушения. «В целях обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах на территории области ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды полиции, а также подразделений вневедомственной охраны Росгвардии, — добавили в УМВД. — При участии народных дружин пресечено 48 административных правонарушений».

ИА «Орелград»