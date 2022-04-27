СМИ: В аэропорт «Южный» в Орле вложат 1 млрд рублей

Деньги будут выделены из федерального бюджета на реконструкцию.

Похоже, давно забытый объект в Орле может получить шанс на вторую жизнь. Как сообщает «Коммерсант», на реконструкцию аэропорта «Южный» из федерального бюджета планируют направить 1 миллиард рублей. Издание ссылается на проект постановления, опубликованный правительством страны. Речь в нем идет о распределении по регионам субсидий из федерального бюджета на реализацию госпрограммы «Развитие транспортной системы». Согласно проекту, на реконструкцию инфраструктуры орловского аэропорта «Южный» до 2023 года как раз и планируется направить указанный миллиард.

«В пояснительной записке к проекту постановления говорится о поручении первого заместителя премьер-министра РФ Андрея Белоусов Минтрансу, Минфину, Минэкономразвития и Аналитическому центру при правительстве РФ, — пишет «Коммерсант». — Еще 1 марта вице-премьер распорядился ускорить работу по включению мероприятия по ремонту искусственных покрытий объектов наземной инфраструктуры аэропорта «Южный» в комплексный план расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. В итоге ведомства предложили перераспределить в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов» бюджетные ассигнования с реконструкции новосибирского аэропортового комплекса «Толмачево» в пользу субсидий казне Орловской области на общую сумму 1 млрд руб. Из них в 2022 году должны поступить 400 млн руб., а в 2023 году — 600 млн руб».

Издание напоминает, что орловский аэропорт по своему прямому назначению не используется с середины 2000-х годов, когда он был закрыт. С тех пор областные власти предпринимали несколько попыток реанимировать его. Рассматривался даже вариант с передачей аэропорта в концессию, на высшем региональном уровне назывались конкретные частные инвесторы. Однако дальше проектов дело так и не пошло. Предпринимались попытки и перепрофилировать аэропорт, например, всерьез обсуждалась идея переоборудовать «Южный» под гоночную трассу, но и она воплощения в жизнь не получила.

ИА «Орелград»