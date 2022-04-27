В Орле назвали минимальный балл для получения аттестата

Выпускникам в ряде случаев хватит всего 10 первичных баллов.

Орловский центр оценки качество образования сообщил, что распоряжением Рособрнадзора определено минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования. Также определено минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления в высшие учебные заведения. Так, в текущем году для получения аттестата по русскому языку требуется набрать всего 10 первичных баллов, что соответствует 24 тестовым баллам. По математике профильного уровня минимум составляет 5 первичных баллов, что соответствует 27 тестовым баллам.

Как уточнили в Центре, для поступления в образовательные организации высшего образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета определено следующее соответствие между минимальными первичными баллами и минимальными тестовыми баллами ЕГЭ по стобалльной системе оценивания:

— Русский язык: минимальный первичный балл — 16, минимальный тестовый балл – 36;

— Математика профильного уровня: 5 и 27 баллов соответственно;

— Биология: 16 и 36 баллов соответственно;

— География: 10 и 37 баллов соответственно;

— Иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский языки): 22 и 22 баллов соответственно;

— Информатика и ИКТ: 6 и 40 баллов соответственно;

— История: 7 и 32 баллов соответственно;

— Китайский язык: 17 и 22 баллов соответственно;

— Литература: 14 и 32 баллов соответственно;

— Обществознание: 20 и 42 баллов соответственно;

— Физика: 10 и 36 баллов соответственно;

— Химия: 11 и 36 баллов соответственно.

Тем временем, в Орле прошли вебинары, посвященные вопросам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2022 году. В них приняли участие муниципальные координаторы, ответственные за подготовку и проведение экзаменов руководители пунктов проведения экзаменов, технические специалисты и организаторы в аудиториях ППЭ. Они обсудили особенности проведения экзаменов в ППЭ и на дому, доставки экзаменационных материалов, обеспечении информационной безопасности.

«В 2022 году на участие в основном периоде ЕГЭ и ГВЭ зарегистрировано 2837 выпускников, в том числе 52 одиннадцатиклассника с ограниченными возможностями здоровья, — сообщил Дмитрий Логутеев, директор Регионального центра оценки качества образования. — Также участниками ГИА-11 впервые станут 12 школьников, прибывших на территорию Орловской области из ДНР и Украины. Для проведения экзаменов в регионе организовано 27 пунктов проведения экзаменов на базе образовательных организаций и 13 ППЭ на дому. Наша задача – провести экзаменационную кампанию в строгом соответствии с федеральными требованиями, а главное, с максимальным комфортом для выпускников».

ИА «Орелград»