В Орловской области спрогнозировали потребность в газе

Оценку прогнозного потребления топливно-энергетических ресурсов дали власти.

Правительство Орловской области утвердило топливно-энергетический баланс (ТЭБ) региона. Подобные документы оценивают текущее потребление всех видов энергоресурсов и дают прогнозы на обозримое будущее. Как следует из постановления правительства, целевой ТЭБ для Орловской области спрогнозирован с помощью единого модельного инструментария. В его рамках было проведено исследование перспективного использования энергии для каждой отрасли топливно-энергетического комплекса с учетом ее доступных источников. Также был проведен анализ эффективности производства, ввоза и вывоза энергоресурсов, определен сценарий развития топливно-энергетического комплекса Орловской области.

Полученные результаты показывают, что в перспективном периоде до 2030 года приоритетным видом топлива на территории Орловской области останется природный газ. Объем его потребления к 2030 году прогнозируется в объеме 2323,38 миллиона кубометров. При этом прирост потребления природного газа к 2030 году прогнозируется на уровне 1022 миллиона кубометров. Данных показателей планируется достигнуть за счет расширения существующих мощностей и нового строительства.

Так, региональной программой запланировано строительство 24 межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов на территории Покровского, Свердловского, Глазуновского, Болховского, Дмитровского, Кромского, Троснянского, Колпнянского, Корсаковского и Ливенского районов. Газопроводы высокого давления также протянут в селе Спасском и деревне Образцово Орловского муниципального округа. Еще одну нитку протянут к выделяемым под индивидуальное жилищное строительство земельным участкам в селе Становой Колодезь под Орлом. Запланирована и реконструкция газопровода-отвода ГРС Орел-1.

Кроме того, в рамках программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Орловской области на 2021-2030 годы планируется реализация мероприятий по догазификации негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах. Кстати, реализация проекта по строительству газопровода-отвода и ГРС Орелметахим позволит увеличить планируемый годовой объем транспортировки газа на 715,7 миллиона кубометров в год, начиная с 2024 года.

ИА «Орелград»