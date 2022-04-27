Вандалы нагрянули в усадьбу Шеншиных под Орлом

27.4.2022 | 11:55 Новости, Происшествия

Неизвестные разрушили ограждение на одной из смотровых площадок на малом пруду.

В Орловской области в Мценском районе произошло ЧП: в парке усадьбы Шеншиных в деревне Волково вандалы разрушили ограждение на одной из смотровых площадок на малом пруду. Сообщила об этом помощник главы Мценского района Ольга Никова. Она отметила, что в настоящий момент расследованием обстоятельств инцидента занимаются правоохранительные органы. Причем, как указывает госпожа Никова, за прошедшие дни это был не единственный случай вандализма в Мценском районе. Так, в Воинском сельском клубе в ночь на субботу были разбиты окна.

Что касается инцидента в исторической усадьбе, то подробнее о нем рассказал глава Подмокринского сельского поселения Александр Тюнин: «Вандалами была изувечена часть ограждения. Малый пруд и две смотровые площадки были благоустроены в прошлом году за счет средств Подмокринского сельского поселения. Ограждение смотровых площадок повторяет стиль ротонды, которая установлена на главном пруду – этот ансамбль подчеркивал старинный усадебный образ парка».

Как уже рассказывал «Орелград», в феврале этого года администрация Подмокринского сельского поселения объявила тендер на благоустройство усадьбы Шеншиных в деревне Волково. Цена контракта составила около 56 миллионов рублей. Эти деньги местные власти получили в виде федерального гранта, выделенного в рамках проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

На территории усадьбы в парке Шеншиных планируется разместить игровые площадки, качели, стилизованные под старину скамьи, в том числе подвесные. Весь парк опутают красивыми гирляндами. Кроме того, в нем будут высажены клены ценных пород. Работы должны быть завершены к 1 сентября 2022 года. Однако теперь за судьбу обновленного парка становится тревожно: как бы вандалы не наведались туда вновь.

ИА «Орелград»

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