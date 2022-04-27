Владельцы банка «Церих» проиграли суд

Руководителей лопнувшего орловского банка заставят раскошелиться.

Арбитражный суд Орловской области постановил взыскать крупные суммы с бывших руководителей и владельцев банка «Церих», который, напомним, «лопнул» еще в 2016 году. Об этом со ссылкой на судебную документацию сообщает «Коммерсант». В свое время «Церих» был единственным действительно орловским банком. В начале 2016 году у него началась череда неприятностей. В итоге лицензия у банка была отозвана Центробанком, а вскоре «Церих» стал банкротом. С тех пор его делами ведает федеральное «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

По данным «Коммерсанта», это агентство обратилось в арбитраж с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности целого ряда лиц. В числе ответчиков была даже умершая в 2021 году экс-председатель правления банка Жанна Воробьева и бывший член правления Роман Лебединский. С них суд взыскивать ничего не стал. А вот экс-зампреда правления Кирилла Котлярова арбитраж постановил взыскать сразу три суммы: 69,7 миллиона рублей, 71,9 тысячи евро и 66,4 тысячи долларов США. Впрочем, валютные взыскания должны быть выплачены в рублевом эквиваленте по официальному курсу, установленному Центробанком на день платежа.

«Кроме того, солидарно с господина Котлярова и бывшего члена совета директоров Владимира Толкачева суд взыскал 98,9 миллиона рублей, — пишет федеральное издание. — Господин Толкачев также обязан выплатить 30,4 миллиона. Акционера Наталью Горбылеву обязали выплатить 158,5 миллиона рублей. С бывшего члена правления Галины Жаворонковой суд взыскал 152,3 миллиона рублей».

Коллеги напоминают, что ранее АСВ заявляло об ответственности указанных граждан в покупке «Церихом» незадолго до конца работы долгов «технического юрлица» у ростовского Капиталбанка, потерявшего лицензию с разницей в неделю с орловским. Залогом по кредиту в 70 миллионов рублей стал миллион листов картона, которые в итоге достались «Цериху» вместо денег якобы уже испорченными влагой. «Банк России и АСВ настаивали на уголовном наказании топ-менеджеров банка, но в октябре 2018 года орловская полиция закрыла дело о злоупотреблениях, — добавляет «Коммерсант». — Следователь пришел к выводу об «отсутствии события и состава преступления».

ИА «Орелград»